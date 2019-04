von Marius Faller

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Nach einer torlosen Partie am vergangenen Sonntag zwischen Schönenbach und Weiler geht es in der B 1 an diesem Wochenende mit sechs Partien richtig los. Der SÜDKURIER blickt voraus.

Den Platz an der Sonne teilen sich aktuell zwei Mannschaften. Eine davon ist der FC Gütenbach. Mit 35 Treffern stellt das Team von Trainer René Kaltenbach gemeinsam mit der SG Buchenberg/Neuhausen und FKB Villingen die Torfabrik der Liga. Auch in der Fairness-Tabelle steht der FCG mit im Schnitt weniger als zwei Gelben Karten pro Spiel auf dem ersten Rang, einen Platzverweis gab es noch gar nicht.

Die gleiche Punkteausbeute wie die Gütenbacher sowie das exakt gleiche Torverhältnis hat die SG Buchenberg/Neuhausen vorzuweisen. Die Mannschaft von Trainer Martin Hils stand zwischenzeitlich nur auf dem sechsten Rang, konnte sich jedoch ab dem fünften Spieltag beinahe kontinuierlich steigern. Mit Marcel Bradula hat die SG einen der gefährlichsten Angreifer der Liga in ihren Reihen (9 Tore).

Ebenfalls 27 Punkte, allerdings eine schlechtere Tordifferenz als das Führungsduo, hat die SG Peterzell/St. Georgen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten in der neugegründeten SG, die unter anderem einen Trainerwechsel zur Folge hatten, stabilisierte sich die Mannschaft von Tomislav Mucic. In der Rückrunde muss der Tabellendritte jedoch ohne seinen besten Torjäger auskommen. Dominik Armbruster (8 Tore) läuft künftig für den Ligakonkurrenten FC Mönchweiler auf.

Ein weiteres Team, das sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg macht, ist der FKB Villingen. „Wir haben aufgrund einiger starker Neuzugänge die Qualität, um aufzusteigen“, sagt FKB-Trainer Branislav Djurdevic. Mit Willem Louis und Matija Drzaljevic kamen im Winter zwei Spieler, die in der Region noch unbekannt sein dürften. Der gebürtige Haitianer Louis und der Kroate Drzaljevic kamen eher durch Zufall in den Verein, sehr zur Freude von Djurdevic.

Gleich wie FKB hat auch der FC Triberg 23 Punkte. Ganze 16 davon holten die Triberger auf dem eigenen Platz. Die Mannschaft von Joachim Wälde, die eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen, hungrigen Spielern mitbringt, muss sich vor allem auswärts steigern. In sechs Spielen auf fremden Plätzen gelangen nur neun Treffer. Marius Scherzinger erzielte mit Abstand die meisten der Triberger Treffer (10).

Der FC Weiler hätte am vergangenen Wochenende einen großen Schritt in Richtung vordere Plätze machen können. Beim Nachholspiel gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten aus Schönenbach kam dass Team allerdings nicht über ein 0:0 hinaus. In sieben Spielen auf fremden Plätzen gelang Weiler nur ein Sieg. „Unsere Auswärtsschwäche ist Kopfsache. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die in den Heimspielen sehr dominant spielt. Auswärts haben wir oft noch zu viel Respekt“, erklärt Trainer Jörg Bastiansen.

Im „Niemandsland“ der Tabelle steht aktuell der FC Unterkirnach, was Trainer Walter Faletta jedoch nicht unbedingt als Nachteil sieht: „Wir haben in der Rückrunde nichts zu verlieren. Uns hat aktuell keiner auf dem Radar.“ Neben einigen Jugendspielern hat Unterkirnach drei externe Neuzugänge zu vermelden. „Mit Christian German haben wir einen routinierten Spieler mit Landesliga-Erfahrung bekommen. Er kam ebenso vom FC Fischbach wie Torhüter Dominic Krezalek“, sagt Faletta. Neu ist auch Giacinto Bomparola vom A.S.C. St. Georgen.

Einen guten Saisonstart legte der SV Nußbach hin. Es sah alles danach aus, dass die Mannschaft von Richard Dittrich wieder ganz vorne mitmischen kann. Sieben Spiele in Folge ohne Sieg warfen das Team jedoch wieder zurück. Platz fünf ist das erklärte Ziel der Mannschaft, die ihre restlichen Heimspiele auf dem Platz des FC Triberg austrägt, da der eigene Hartplatz momentan in einen Kunstrasen umgebaut wird.

Mit einigen sehr jungen Spielern startet der FC Mönchweiler in die Rückrunde. Mit Dominik Armbruster gelang es, einen der besten Spieler der gesamten Staffel nach Mönchweiler zu lotsen. Gepaart mit einigen Routiniers wie Alexander Weisser könnte die junge Mannschaft in den verbleibenden Spielen für die ein oder andere Überraschung gut sein, möglicherweise gleich beim ersten Spiel beim Tabellenführer FC Gütenbach.

Eine Rechnung zu begleichen hat der NK Zagreb Villingen gleich am ersten Spieltag nach der Pause. In der Hinrunde setzte es zuhause gegen den SV Nußbach ein 1:7, dieses Ergebnis will der Tabellenzehnte wieder gutmachen. Zudem peilt die Mannschaft von Trainer Bernd Schenk, derzeit Zehnter, die einstelligen Tabellenplätze an.

A.S.C. St. Georgen steigerte sich in seiner kurzen Zeit nach Gründung im Jahr 2016 immer mehr und zeigte in dieser Saison einige ansprechende Partien, beispielsweise beim 2:2 im Derby gegen die SG St. Georgen/Peterzell. In den verbleibenden Spielen müssen sich die Bergstädter vor allem defensiv stabilisieren, mit durchschnittlich vier Gegentreffern pro Partie gibt es in diesem Bereich großes Steigerungspotenzial.

Das Liga-Schlusslicht Sportfreunde Schönenbach ist zwar immer noch sieglos. Trainer Giuseppe Mancuso sieht seine Mannschaft „auf einem guten Weg. Der Tabellenplatz zeigt nicht die Stärke meines Teams.“ Mancuso ist guter Dinge, dass es in den verbleibenden Spielen für mehr als nur einen Sieg reichen wird. „Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns, auch wenn wir nur über einen sehr kleinen Kader verfügen“, sagt der Schönenbacher Coach.