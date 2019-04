von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Schwierige Auswärtsaufgaben warten am Wochenende auf die zwei Teams an der Tabellenspitze. Der FC Gütenbach (30 Punkte) ist am Sonntag bei FKB Villingen (26) gefordert, während die SG St. Georgen/Peterzell (30) bereits am Samstag beim Nachbarn FC Triberg (26) spielt. Gelingen den Heimmannschaften Siege, würde sich das Feld an der Tabellenspitze noch enger zusammenschieben. FKB feierte in Gütenbach einen 2:1-Erfolg. Der Tabellendritte SG Buchenberg/Neuhausen (27) darf am Sonntag auf eigenem Platz gegen den FC Weiler (21) antreten. Tabellennachbarn treffen am Samstag in der Partie NK Zagreb Villingen (13) und A.S.C. St. Georgen (5) aufeinander. In den zwei weiteren Partien am Sonntag hat der FC Mönchweiler (14) den SV Nußbach (20) zu Gast. Der FC Unterkirnach (22) wird gegen die Sportfreunde Schönenbach (3) mit der Favoritenrolle leben müssen.

Staffel 2: Nur sieben Punkten trennen gegenwärtig die ersten acht Mannschaften. Spitzenreiter FC Bad Dürrheim II (25) muss sich bei der SG Unadingen/Dittishausen (22) auf viel Gegenwehr einstellen. Im ersten Vergleich in der Hinrunde setzten sich die Kurstädter mit 3:1 Toren durch. Das Spitzenspiel findet beim FC Wolterdingen (24) statt. Die Gastgeber empfangen den punktgleichen Tabellenzweiten SG Döggingen/Hausen vor Wald. Wolterdingen wird sich sicherlich gerne für die 3:4-Niederlage im Hinspiel revanchieren wollen. Einen kleinen Sprung in der Tabelle nach oben kann der Sieger der Partie SV Geisingen II (18) gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen (20) machen. In den weiteren Partien hat der TuS Blumberg (10) den SV Ewattingen (18) zu Gast. Der FC Grüningen (3) spielt auf eigenem Platz gegen den FC Hüfingen (11).

Staffel 3: (ju) Am Samstag reist der Tabellenzweite SG Schluchsee/Feldberg als klarer Favorit zum Rangneunten SV St. Märgen. Mit einem Auswärtserfolg würde das SG-Team von Trainer Andreas Zimmermann zumindest für 24 Stunden die Spitze übernehmen. Ebenfalls am Samstag spielt der Tabellenvierte SV Göschweiler beim Zehnten FC Reiselfingen. In der dritten Partie am Samstag empfängt der FC Neustadt II den nur einen Punkt schlechteren VfB Mettenberg. Keinen Ausrutscher will sich am Sonntag Tabellenführer SV Saig beim Vorletzten SV St. Blasien leisten. Der auf Rang drei zurückgefallene FC Bernau empfängt das Schlusslicht SV Titisee. Völlig offen scheint das Mittelfeldduell zwischen Gastgeber SV Friedenweiler und dem TuS Rötenbach.