von SK

Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: (ju/daz) Mit sechs Partien beginnt am Wochenende die zweite Saison-Hälfte. Allerdings ist noch offen, ob alle Spiele nach dem erneuten Wintereinbruch im Hochschwarzwald unter der Woche ausgetragen werden. Mit 31 Punkten startet der FC Bernau als Tabellenführer. Bernau ist noch ungeschlagen. Gute Chancen im Kampf um die Meisterschaft rechnen sich zudem der SV Saig (30) sowie die SG Schluchsee/Feldberg (29) aus. Die Teams dahinter sind schon etwas deutlicher distanziert. Noch neun Spieltage sind zu absolvieren.

Im Topspiel des 14. Spieltages stehen sich am Sonntag der FC Bernau und die SG Schluchsee/Feldberg in Schluchsee gegenüber. Interessant wird sein, ob die Gastgeber um Trainer Andreas Zimmermann wieder so gut wie zu Beginn der Saison auftreten. Die SG Schluchsee würde bei einem Sieg den Gegner überholen. Bernau hingegen hat das Ziel, mit einem Auswärtssieg den Vorsprung auf fünf Zähler zu vergrößern. Sollte das gelingen, wäre die SG Schluchsee zunächst einmal distanziert und Bernau hätte einen der zwei Konkurrenten etwas abgeschüttelt. Der erste Vergleich zwischen beiden Teams im September in Bernau endete mit einer 2:2-Punkteteilung. Alle vier Tore fielen damals binnen zwölf Minuten, wobei Bernau einen 0:2-Rückstand ausglich.

Seinen Heimvorteil möchte der erste Verfolger SV Saig gegen den Tabellensechsten SV Friedenweiler (19) zu einem Erfolg nutzen. Sollte es im Top-Spiel wieder eine Punkteteilung geben, würde Saig mit einem Erfolg die spitze übernehmen. Voraussetzung dafür ist es jedoch, die eigenen Hausaufgaben zu machen. In der Vorrunde gelang Saig ein 3:1-Erfolg in Friedenweiler.

Den Spieltag eröffnen am Samstag der Tabellenneunte SV St. Märgen (14), der auf eigenem Platz den Tabellennachbarn FC Reiselfingen (11) empfängt. St. Märgen will den Abstand zu den Gästen auf sechs Zähler vergrößern. Auf Patzer der Spitzenvereine spekuliert der Tabellenvierte SV Göschweiler (22), der am Samstag beim Rangsiebten VfB Mettenberg (18) die Punkte entführen will. Göschweiler möchte Druck auf das Spitzentrio ausüben, jedoch ist der Punktabstand schon beträchtlich. Mettenberg sollte jedoch nicht unterschätzt werden, denn der VfB ist immer für eine Überraschung.

Im Kellerduell empfängt der noch sieglose SV Titisee (2) am Sonntag den Vorletzten SV St. Blasien (8). Selbst ein Heimsieg bringt den Gastgebern keine Verbesserung in der Tabelle. Allerdings will Titisee den ersten Saisonsieg bejubeln. In St. Blasien kassierte Titisee eine 0:8-Schlappe. In einem weiteren Spiel am Sonntag hat der TuS Rötenbach (20) Heimvorteil gegen den FC Neustadt II (15). Für die Landesliga-Reserve der Neustädter ist nach der Abstieg aus der Kreisliga der sofortige Wiederaufstieg schon jetzt außer Reichweile. Platz acht soll jedoch auf jeden Fall noch verbessert werden.