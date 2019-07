Auf dem Bezirkstag wurden zahlreiche Mitarbeiter von Kuno Kayan (links) und Werner Fichter (rechts) geehrt: Werner Märkle und Jürgen Hall (beide SV Aasen) sowie Claudia Schuh und Petra Sum (beide SV Titisee). Bilder: Orive/Rohde | Bild: Holger Rohde

Fußball: (olg) Ein volles Programm war beim Bezirkstag in Weilersbach für die Fußballvereine im Bezirk Schwarzwald zu bewältigen. Mit einem positiven Fazit: Die Chemie im Bezirksausschuss stimmt, die Zusammenarbeit und das Miteinander der Funktionäre und der Clubs untereinander – all dies passt auf der ganzen Linie.

Da wunderte es nicht, dass der Bezirksvorsitzende Kuno Kayan weitermacht und die neu zu besetzenden Ämter problemlos mit frischen Mitarbeitern aufgefüllt werden konnten. Kayan führt den Bezirk nun seit 16 Jahren. „Es macht mir immer noch Spaß. Die Kameraden im Ausschuss arbeiten miteinander in einem freundschaftlichen Umfeld. Die Vereine in unserem Bezirk sind sehr umgänglich. Auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, wird doch ein sachlicher Austausch gepflegt.“ Erfreut war Kayan bei seinem Jahresbericht darüber, „dass wir auf unseren Sportplätzen immer weniger Vorfälle haben und keine Gewaltsituationen mit Spielabbrüchen oder Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter, wie es in anderen Bezirken oder Verbänden leider vorkommt.“

Dennoch sind die Strafen extrem angestiegen, wie Bezirks-Sportrichter Klaus Schmidt bei seinem letzten Auftritt mit Bedauern berichtete. Wir sind hier von 6355 Euro auf über 9000 Euro geklettert. 63 Spielverzichte, acht Nicht-Antritte und 114 Monate an Sperrstrafen sorgten in 337 Urteilen (2018: 277) für höhere Strafzahlungen. Der Furtwanger gibt nach zwölf Jahren sein Amt an Manfred Ellfeld weiter. Der Dauchinger wurde von Schmidt ein Jahr lang eingearbeitet. „Das war wirklich toll und wichtig, um mich in die Materie einzuarbeiten“, sage der langjährige Vereinsfunktionär. Der ebenfalls scheidende Verbandssportrichter Gerhard Berger (Kappelrodeck) ließ es sich nicht nehmen, Schmidt persönlich ein Dankeschön zu überbringen. „Da ich selbst aufhöre, gib es von meiner Seite ebenfalls ein Lob an alle Vereine im Schwarzwald für eine gute Zusammenarbeit in 21 Jahren“, sagte Berger.

Die beiden langjährigen Mitarbeiter Alfred Sieger (links) und Holger Rohde wurden auf dem Bezirkstag verabschiedet. | Bild: Holger Rohde

Mit Wehmut verabschiedete Kuno Kayan indes noch zwei weitere Mitarbeiter aus dem Bezirksausschuss. Aktiven-Staffeleiter Alfred Sieger (Aasen) hört nach 28 Jahren auf und geht in den Ruhestand. „Fast drei Jahrzehnte war er für uns tätig, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist“, lobte Kayan. „Es war eine schöne Zeit, doch irgendwann ist auch mal Schluss“, sagte Sieger. Sein Nachfolger wird Frank Steidle aus Hüfingen, der bereits Erfahrungen als Jugendstaffelleiter hat. Nach vier Jahren als Frauenbeauftragter und Frauenligen-Staffelleiter trat Holger Rohde (Erdmannsweiler) nicht mehr für die Ämter an. „Leider aus beruflichen Gründen“, so Kayan. „Ich bin noch jung und mache jetzt eine Pause. Aber kann mir gut vorstellen, mich irgendwann wieder zu engagieren“, sagte Rohde. Neuer Frauenbeauftragter und Staffelleiter wird der Villinger Bernd Sakschwski. Ein völlig neues Gesicht ist Michael Seemann aus Pfaffenweiler. „Er wird das Amt des Beauftragten für Ehrenamt und Soziales übernehmen. Dieses Arbeitsfeld wird immer umfangreicher. Deswegen haben wir das Aufgabengebiet von Rudi Kleiser aufgeteilt und erweitert“, erklärte Kayan den Weitblick, den Ausschuss noch breiter aufzustellen.

Wohin die Reise im südbadischen Fußball Ende Juli beim Verbandstag in Denzlingen geht, erläuterte Verbands-Vzepräsident Reinhold Brand. „Es gibt viele Anträge, unter anderem wollen wir den Verbandstag nur noch alle vier Jahre abhalten.“ Es soll eine Kontrollstelle geben, ähnlich wie beim DFB der Kontrollausschuss. Die Werbegenehmigung zu beantragen, fällt zwar weg, dennoch gelten weiter die Vorschriften für Werbung auf den Trikots. Die Auswechselkarten werden abgeschafft und alle Spielerpässe im DFBnet müssen bebildert sein. Bei den Sperren ist angedacht, dass sie nicht mehr nach Zeit sondern auf die Anzahl von Spielen ausgesprochen werden sollen, es aber die Möglichkeit von Bewährungen oder Teilbewährungen geben kann. Zudem werden die Schiedsrichterspesen erstmals seit 2014 deutlich angehoben und die Anrechnungen der Schiedsrichterkontingente neu strukturiert. Hierzu hielt Bezirksschiedsrichter-Obmann Guido Seelig einen Vortrag.

Die drei neuen Mitarbeiter im Bezirksausschuss: Michael Seemann, Bernd Sakschewski und Frank Steidle. | Bild: Holger Rohde

Bei ihrem Bezirkstag beschäftigen sich die Vereine auch mit diversen Anträgen. So wurde einem am Feitag in Bad Dürrheim beim Bezirksjugendtag vom FC Königsfeld/FC Neuhausen eingebrachter Antrag im Jugendbereich zugestimmt und für den Verbandstag zugelassen. Dabei geht es bei den Jugendspielgemeinschaften darum, im Rahmen des zu zahlenden Entschädigungsbeitrages zu verhindern, dass bei vier Vereinen in einer JSG einer belastet wird, wenn – wie bisher – nur drei Nachwuchsteams der A-, B-, oder C-Jugend angerechnet werden. Zukünftig soll dies auf eine D- oder Mädchenmannschaft ausgeweitet werden, weil es sonst, wie bisher, nur maximal drei federführende Vereine geben würde.

Der zweite Antrag beschäftigte sich mit dem Wunsch des FC Kappel nach der Einführung des Norweger Modells mit 9er-Mannschaften bei den Herren in der Kreisliga B und C zum besseren Erhalt der Reserveteams. Dies wurde nach eingehender Diskussion abgelehnt. Eine Mehrheit fand dagegen der Antrag der Sportfreunde Neukirch/FC Gütenbach, künftig den Meister der Kreisliga B, Staffel 4, nicht mehr mit einem direkten Aufstiegsrecht in die Kreisliga A auszustatten. Er darf stattdessen gegen die drei Vizemeister der B1 bis 3 an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Ausschlaggebend war der sinkende Nachweis der sportlichen Qualität, die in den letzten Jahren die Konkurrenzfähigkeit der Reserveteams aus der B4 nach dem Aufstieg gegenüber ersten Mannschaften immer häufiger in Frage gestellt hatte. Der Bezirkstag 2020 findet in Schonach statt.