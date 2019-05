von SK

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – Polizei SV Freiburg (Samstag, 17 Uhr). (olg) Seit zehn Spielen wartet Neukirch auf einen Sieg. Die Elf um Trainer Dirk Huber braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Freiburg ist Drittletzter und gewann in der Vorrunde mit 1:0. Neukirch ist Vorletzter, kann aber aufatmen, da es aus der Oberliga keinen Absteiger gibt und die zwei Top-Teams der Verbandsliga aufsteigen wollen. So würde es nur einen Absteiger geben. Neukirch hat auf den PSV bereits zehn Punkte Rückstand. Freiburg kassierte zuletzt drei Niederlagen in Serie. Daher rechnet sich bei Neukirch auch Sabrina Löffler etwas aus.

Landesliga

FC Schönwald – SV Nollingen 2:3 (2:2). In einem Nachholspiel blieb Schönwald ohne Punkte. Den frühen 0:1-Rückstand von Festina Rexhepi (10.) glich Lisa Burger (19.) zum 1:1 aus. Rexhepi traf zum 1:2 (20.) fast im Gegenzug. Sabrina Burger besorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß das 2:2 (41.). Mit einem Elfmetertor (63.) durch Hella Senger gewannen die Gäste die Partie.

FC Schönwald – SV Deggenhausertal (Samstag, 18 Uhr). Schönwald gastiert beim Spitzenreiter. In der Vorrunde gab es ein 1:8. Diesmal soll es keine so hohe Niederlage werden.

SV Litzelstetten – FC Grüningen (Samstag, 16 Uhr). Mit vier Punkten Vorsprung reist Grüningen an. „Uns ärgerte zuletzt die 3:0-Wertung gegen den FC Uhldingen. Wir hätten lieber gespielt und sind jetzt ohne Spielpraxis“, hadert Trainer Mathias Limberger. Grüningen hat wieder nur einen kleinen Kader. Aus beruflichen Gründen fehlen Franziska Fuchs und Anna Manger. Sandrina Bippus feiert ihr Comeback. In Grüningen unterlag der FC mit 1:3. „Wir wollen am dritten Platz dranbleiben“, sagt Limberger. In Litzelstetten spielt mit Raffaela Stietz eine ehemalige Grüningerin.

SV Niederhof – FV Marbach (Sonntag, 12.45 Uhr). Mit sieben Punkten Vorsprung und einem Spiel mehr geht Marbach in die Partie beim Verfolger. Trainer Holger Rohde, der auf die verletzte Anja Hofsäß verzichten muss, hat wieder Valeria Chiarelli, Sabrina Zech und Laura Cattarius an Bord. Er sagt: „Wir erwarten ein enges Duell gegen einen starken Gegner. Niederhof hat mit Anna Butowski eine Top-Angreiferin.“ Rohde glaubt nicht daran, dass es, wie im ersten Vergleich (4:0), einen klaren Sieg gibt. In der Vergangenheit waren die Duelle stets heiß umkämpft.“

SBFV-Pokal: Das Endspiel zwischen dem Regionalligisten Hegauer FV und dem Verbandsligisten ESV Freiburg findet am Pfingstmontag, 20. Mai, um 15 Uhr auf dem Platz des FC Wolterdingen statt.