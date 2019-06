Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Franz Ratz bestreitet am Samstag sein letztes Spiel als Coach der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Für den SÜDKURIER tipp Ratz den letzten Spieltag in der Kreisliga A 1.

DJK Villingen II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen und Rang vier verteidigen. Das wäre für uns ein guter Saisonabschluss, auch wenn ich mir etwas mehr versprochen hatte. Wir wollen und werden noch mal alles raushauen.“

FC Pfaffenweiler II – NK Hajduk VS. „Zunächst einmal hoffe ich, dass Pfaffenweiler antritt und die Saison auf dem Platz beendet. Hajduk ist natürlich klarer Favorit und wird mit einem 3:0-Sieg den dritten Platz ins Ziel bringen.“

SV Überauchen – FC Dauchingen. „Die Überauchener wissen, dass sie selbst bei einer Punkteteilung gegen den Meister abgestiegen wären. Die Mannschaft muss den unbedingten Siegeswillen zeigen. Dauchingen hat das Saisonziel erreicht und wird möglicherweise nicht mehr ans Limit gehen. Das könnte einen 2:1-Erfolg von Überauchen ergeben.“

FC Schönwald – FC Tannheim. „Auch wenn ich in der nächsten Saison nicht mehr Trainer bei der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach sein werde, wünsche ich mir, dass das Derby gegen Tannheim erhalten bleibt und Tannheim den nötigen Punkt für den sicheren Ligaerhalt holt. Die Form bei Tannheim stimmte zuletzt. Ich tippe 1:2.“

VfB Villingen – FC Kappel. „Den VfB hatte ich in der Saison in der Tabelle deutlich weiter oben erwartet. Platz neun wird sicherlich keinen in Villingen zufriedenstellen. Nun gilt es sich von den Fans mit einer guten Leistung zu verabschieden und drei Punkte mitzunehmen. Mein Tipp lautet 3:1.“

FC Schonach II – Sportfreunde Neukirch. „Auf Schonach trifft das gleiche zu wie auf Pfaffenweiler. Ich hoffe aus sportlichen Gründen, dass die Elf antritt. Ich tippe einen 3:1-Erfolg der Gäste.“

FC Brigachtal – SV Niedereschach. „Brigachtal will vor den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga im Rhythmus bleiben. Die Elf wird nicht zurückstecken und die zuletzt gute Form beweisen wollen. Niedereschach kann noch absteigen. Das wünscht man keinem Verein, aber Brigachtal gewinnt mit 3:0 Toren. Demzufolge muss Niedereschach zurück in die Kreisliga B, falls mein Tipp für die Partie in Überauchen aufgeht.