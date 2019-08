von Roger Müller

Reiten: Das Fest der Pferde wird von heute, Donnerstag, bis Sonntag auf dem Reitzentrum Frese ausgetragen. Auf den Immenhöfen wird wieder ein Mix aus Show, Spitzensport und Partyspaß für die ganze Familie angeboten. Mehr als 100.000 Euro Preisgeld gilt es zu verteilen, darunter auch zwei Autos.

Vier Tage Springsport der Spitzenklasse und Unterhaltung in den Abendstunden – das ist das Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Zahlreiche Touren werden an den vier Turniertagen ausgetragen. Für Reiter und Besucher ist dabei auf jeden Fall die richtige Prüfung dabei.

Los geht es bereits am Donnerstag um 8 Uhr mit den ersten Springen. Am Nachmittag ist auch schon die Einlaufprüfung der Profis. Davor werden vermutlich beim ein oder anderen regionalen Starter im Donau Cup die Nerven blank liegen, schließlich geht es in der drei Springen umfassenden Tour um einen Pkw zur freien Nutzung für ein ganzes Jahr. Ab 20 Uhr ist Showtime angesagt, es geht zum großen Eröffnungsabend auf dem Reitzentrum.

Am Freitag heißt es ebenfalls früh aufstehen, denn um 8:30 Uhr geht es schon wieder los. Das Hauptspringen am Freitag ist auf 18 Uhr terminiert, hier geht es um den Schwarzwald Preis. Doch zunächst müssen sich die Profis in einer weiteren internationalen Springprüfung das Ticket für den erstmals ausgetragenen Schwarzwald Preis, ein Gruppenspringen mit Siegerrunde, qualifizieren. Premiere feiert anschließend ein Reitbiathlon beim Fest der Pferde. Ein Reiter geht über einen Hindernisparcours, ein Promi versucht sich im Anschluss mit einem Lasergewehr an den Scheiben.

Am Samstag startet das Turnier bereits um 8 Uhr. Gegen 13 Uhr werden zum ersten Mal die Fohlen für die anstehende Auktion (Beginn 19:30 Uhr) präsentiert. Für die regionalen Reiter vom Schwarzwald Baar Kreis geht es ab 16 Uhr in das Finale des Donau Cups. Der Sieger darf sich zwölf Monate lang über die kostenlose Nutzung eines Autos freuen. Gleich im Anschluss geht es für die baden-württembergische Springsport-Elite in die zweite Qualifikation des prestigeträchtigen BW Bank Hallenchampionats im November im Rahmen des German Masters in Stuttgart. Es geht Schlag auf Schlag: Um 21:45 Uhr steht eine weitere internationale Springprüfung mit Stechen an, hier braust der Sieger mit einem nagelneuen Pkw aus dem Parcours.

Der Turnier-Höhepunkt ist am Sonntag der GroßePreis der Immenhöfe, eine S** Prüfung mit einmaligem Stechen sowie den finalen Entscheidungen der einzelnen Touren. In diesem Jahr gibt es insgesamt drei Springen, bei denen um Weltranglistenpunkte geritten wird, darunter auch die Finalprüfung der U25-Reiter am Sonntag vor dem Großen Preis.

Noch ein Bonbon gibt es für das versierte Fachpublikum am Samstagabend um 19:30 Uhr bei der Fohlen Auktion „Die Nachwuchsstars des Süddeutschen Pferdezuchtverbandes“. Ein große Turnierplaza mit zahlreichen Ausstellern und ein üppiges Kinderprogramm runden das viertägige Pferdesportspektakel ab. Der Eintritt ist an allen vier Turniertagen tagsüber frei, von Donnerstag bis Samstag werden ab 17 Uhr jeweils sechs Euro fällig.