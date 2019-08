von Roger Müller

Reiten: Es war ein klasse Spektakel zu vorgerückter Stunde am Freitagabend: der erste Reitbiathlon beim Fest der Pferde. Sechs regionale Reiterinnen, allesamt schon erfolgreich in den ersten beiden Prüfungen zum Donau Cup unterwegs, wurden sechs Promis zur Seite gestellt. Die Reiterin und ihr Vierbeiner hatten unter Flutlicht einen Hindernisparcours zu absolvieren. Nach Erreichen der Ziellinie sprintete der Schütze zum Schießstand, um mit einem Lasergewehr fünf Scheiben zu treffen. Im Renngalopp rannte der Schütze wieder zur Ziellinie zurück, und die Reiterin musste noch einmal zwei Hindernisse absolvieren. Nicht getroffene Scheiben bedeuteten, jeweils ein Hindernis mehr zu absolvieren, gefallene Stangen wurden mit Strafsekunden belegt.

Groß war die Freude nach dem Reitbiathlon bei Katarina Sever vom RuF Donaueschingen und ihrer Schtriga-Bora. Mit der amtierenden deutschen Mannschaftsmeisterin Tina Deurer als Schützin durfte sie sich am Ende über ein nagelneues Mobiltelefon freuen.

Die prominenteste Schützin startete jedoch an der Seite von Carina Michalczyk (RFV Schwenningen) und ihrem Accellerando: Ihre königliche Hoheit, Sheikha Latifa Al Maktoum aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sie war bereits zum zweiten Mal in Folge beim Fest der Pferde und startete auch in der großen Tour. Sie war spontan beim Reitbiathlon mit von der Partie und machte auch als Schützin, bzw. Läuferin ebenso wie im Sattel eine klasse Figur.