von Lothar Herzog

Ringen: (lh) Die Ringer des AV Hardt überraschten bei den Bezirksmeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Konstanz mit dem Gewinn der Gesamtwertung der Männer. Mit 19 Punkten lagen sie knapp vor dem favorisierten KSV Taisersdorf (18), KSV Tennenbronn (17), KSV Winzeln und Ausrichter KSV Wollmatingen (je 15). Dem Verbandsligisten aus dem Schwarzwald genügte ein Meistertitel durch Tomislav Lavric im Schwergewicht bis 130 kg zum Mannschaftserfolg. Seine Überlegenheit drückte sich in vier technischen Überlegenheitssiegen aus. Silber gab es für Simon Zwirner (KSV Vöhrenbach) trotz einer 0:8 Niederlage gegen Abdussamed Karamahmut (StTV Singen).

Die Gewichtsklassen 97 kg und 87 kg waren für die Brüder Simon und Uwe Weißhaar (KSV Taisersdorf) reserviert. Letzterer musste sich im Finale gegen Vorjahressieger Thorsten Götz (KSV Tennenbronn) mächtig anstrengen, um mit 8:5 Punkten die Oberhand zu behalten. Bronze sicherte sich Maurice Mischlinski (KSV Wollmatingen) durch einen 10:1-Sieg im Kampf um Platz drei gegen Jan Sutor (AB Wurmlingen). Simon Weißhaar beherrschte die 97 kg-Klasse dagegen nach Belieben. Auch Lokalmatador Marco Boxler (KSV Wollmatingen) wurde von dem Linzgauer beim 0:8 zum Statisten degradiert und musste mit Silber zufrieden sein. Weißhaar kürte sich außerdem zum Doppelmeister in diesem Jahr, nachdem er vor zwei Wochen auch im Freistil die Konkurrenz hinter sich ließ.

Auch Fabian Reiner (KSV Tennenbronn) holte seinen zweiten Titel innerhalb von 14 Tagen. Der Tennenbronner war bis 77 kg der unangefochtene Dominator, der seine Gegner der Reihe nach technisch überlegen auspunktete oder schulterte. Dennoch zeigte sein Finalgegner Artur Pinsak (VfK Radolfzell) in den Poolkämpfen eine starke Leistung und holte verdient Silber. Bronze holte sich Andreas Moosmann (AV Sulgen) durch einen Schultersieg über Kevin Reuschling (KSK Furtwangen).

Mit 16 Teilnehmern war die 72 kg-Kategorie am stärksten besetzt, in der Altmeister Benjamin Raiser (ASV Nendingen) seinen dritten Frühling erlebte. Allerdings hatte er im Poolkampf gegen Aurelian Leciu (AV Hornberg) etwas Glück, beim 1:1 aufgrund der zuletzt erzielten Wertung als Sieger hervorzugehen. Im Finale stand Raiser Freistilspezialist Marco Eckl (AV Sulgen) gegenüber, den er mit 6:1 bezwang. Bronze blieb für Leciu durch einen 9:0-Sieg über Adrian Jauch (Hardt) übrig.

Spannend machte es Lokalmatador Steffen Blum vom Gastgebenden KSV Wollmatingen. Erstmals überhaupt als Freistil-Ringer bei klassischen Meisterschaften am Start, überraschte er zum Turnierauftakt mit einem Schultersieg über Christian Bantle (AB Aichhalden), um danach gegen Roman Brüstle (AB Aichhalden) mit 6:7 den Kürzeren zu ziehen. Blum hatte es schließlich Bantle zu verdanken, dass er doch noch Bezirksmeister wurde. Im Vereinsduell hatte Bantle gegen Brüstle mit 5:1 dessen Titelchancen zunichte gemacht. Ausgerechnet gegen seinen früheren Vereinskameraden Winfried Kuhner (KSV Allensbach) tat sich Max Lam-Nguyen (KSV Winzeln) schwer, den 52-Jährigen in den Griff zu bekommen. Doch nach dem Schultersieg konnte den Heimbach-Ringer niemand mehr auf dem Weg zum Titel bis 67 kg aufhalten. Rang zwei und somit Silber verdiente sich Sascha Grohs (KSV Trossingen). Für Kuhner lag Bronze quasi nach einer 7:0 Führung gegen Rico Hezel (AV Sulgen) schon bereit. Doch eine Unachtsamkeit führte noch zu einer Schulterniederlage und Rang vier.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde Philipp Ganter (KSV Winzeln). In Khamza Temarbulatov (StTV Singen) hatte er jedoch einen Finalgegner bis 63 kg, der ihm alles abverlangte. Nach sechs spannenden Minuten siegte Ganter mit 11:9. Einen Achtungserfolg landete Amir Abdullahi (AC Villingen), der sich nach einem 7:0 Punktsieg über Jens Staiger (KSV Tennenbronn) über die Bronzemedaille freute. Auch das 60 kg-Finale hatte es in sich und ähnelte einem Krimi. Da schenkten sich Tom Stoll (KSV Gottmadingen) und Rafael Kinsfater (VfK Radolfzell). Der Ex-Singener Kinsfater ging schließlich als 9:7-Punktsieger hervor. Mit starker Leistung kam Julian Helm (AV Hardt) zu Bronze. Einen weiteren Favoritensieg gab es bis 52 kg, in dem Georgios Scarpello (Gottmadingen) Freistilmeister Leon Brender (Allensbach) durch einen 8:0-Sieg auf Rang zwei verwies. Mit 87 Ringern waren die Titelkämpfe gut besucht.