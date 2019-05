Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – TuS Bonndorf II 1:2 (1:1). Hinterzarten spielte ab Minute zehn nach einem Platzverweis in Unterzahl. Die Gäste gingen durch Jochen Keßler in Führung und Julian Eckert glich aus. Hinterzarten verpasste mehrfach den Führungstreffer. Dafür traf der TuS zum 1:2. Tore: 0:1 (23.) Keßler, 1:1 (32.) Eckert, 1:2 (82.) Dobler. ZS: 60. SR: Ralph Hettich (St. Peter). Rot: SVH (10.).

SV Öfingen – SSC Donaueschingen 2:4 (0:2). In einer abwechslungsreichen Partie war der SSC zunächst besser und führte dank eines Doppelpacks von Jochen Reihs zur Pause mit 2:0. Dann steigerte sich Öfingen, kam durch zwei Treffer von Fabian Ott wieder zurück und drängte auf die Führung. Dann wurde Öfingen zweimal ausgekontert. Reihs erzielte alle vier Treffer für die Gäste, die sich auch über ein Remis nicht hätten beschweren dürfen. Tore: 0:1 (29.) Reihs, 0:2 (41.) Reihs, 1:2 (55.) Ott, 2:2 (7.) Ott, 2:3 (85.) Reihs, 2:4 (90.+1) Reihs. ZS: 150. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

FC Löffingen II – TuS Oberbaldingen 3:0 (2:0). Gegen das Schlusslicht fuhr Löffingen einen wichtigen und verdienten Heimsieg ein. Die Gastgeber traten von Beginn an dominant auf und gingen nach 21 Minuten durch Nico Klein in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Alexander Kornienko per Kopf. Kornienko machte mit dem 3:0 nach 70 Minuten alles klar. Tore: 1:0 (21.) Klein, 2:0 (42.) Kornienko, 3:0 (71.) Kornienko. ZS: 50. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

SG Kirchen-Hausen – SV Grafenhausen 3:3 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Andy Krukenberg die SG in Führung, ehe Florian Haselbacher ausglich. Mit einem Doppelschlag durch Gianluca Colucci legte die SG wieder vor, bevor Grafenhausen das Kommando übernahm und durch zwei Haselbacher-Tore auf 3:3 stellte. In der Schlussphase waren die Gäste sogar doppelt in Überzahl. Die beste Chance hatte jedoch die SG mit einem Elfmeter in Minute 90+5, der am Pfosten landete. Tore: 1:0 (30.) Krukenberg, 1:1 (40.) Haselbacher, 2:1 (47.) Colucci, 3:1 (51.) Colucci, 3:2 (68.) Haselbacher, 3:3 (74.) Haselbacher. ZS: 100. SR: Michael Böhler (Aach). Rot: SG (90.). Gelb-Rot: SG (90.+2).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Aasen 2:3 (0:1). Die Gastgeber bestimmten die ersten 30 Minuten, gerieten aber durch einen Treffer von Jawad Hajzada in Rückstand. Nach der Pause legte Simon Hall nach, bevor Patrick Zolg mit dem Anschlusstreffer wieder für Spannung sorgte. Als die SG am Ausgleich arbeitete, traf Aasen durch einen Fernschuss von Tim Stolz zum 1:3. Der Spielgemeinschaft gelang durch Andreas Stöckle der Anschluss, mehr aber nicht. Tore: 0:1 (35.) Hajzada, 0:2 (50.) Hall, 1:2 (60.) Zolg, 1:3 (76.) Stolz, 2:3 (80.) Stöckle. ZS: 150. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV Eisenbach – FC Lenzkirch 0:4 (0:1). Lenzkirch war die dominierende Mannschaft in einer einseitigen Partie. Tore: 0:1 (20.) Orosaj, 0:2 (45.+1) Gamp, 0:3 (51.) Rüdiger, 0:4 (84.) Aroussi. ZS: 100. SR: Benjamin Cugaly (Glottertal).

FC Pfohren – SV Gündelwangen 8:1 (4:0). In einem Spiel auf ein Tor hatte Pfohren leichtes Spiel und hätte noch höher siegen können. Fabian Reichmann war mit sechs Treffern Mann des Tages. Tore: 1:0 (8.) Maus, 2:0 (15.) Reichmann, 3:0 (28.) Reichmann, 4:0 (36.) Reichmann, 5:0 (56.) Reichmann, 6:0 (61.) Reichmann, 6:1 (65.) Köycü, 7:1 (72.) Reichmann, 8:1 (80.) Wiehl. ZS: 80. SR: Zdravko Markovic (Schwenningen). Rot: SVG (39.).