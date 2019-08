Fußball-Bezirksliga: Der am Wochenende bekannt gewordene Wechsel von Marco Effinger vom FV Marbach zum Bezirksliga-konkurrenten FC Hochemmingen (wir berichteten) bleibt im Fußball-Bezirk Schwarzwald ein großes Gesprächsthema. Immerhin erzielte Effinger in der vergangenen Saison 32 Tore für die Marbacher und hatte großen Anteil an der Vizemeisterschaft. Nach Stefan Henseleit, der zum FC Pfaffenweiler wechselte, haben die Marbacher nun einen zweiten wichtigen Eckpfeiler verloren. Die Gründe bleiben derzeit noch im Dunkeln. „Ich werde mich zu dem Thema nicht mehr äußern“, sagt Marbachs Trainer Michael Henseleit. Immerhin lässt der Übungsleiter durchblicken, dass er nun keinen Dominoeffekt in Form von weiteren Spielerabgängen fürchtet. Henseleit: „Wir werden die Abgänge auffangen.“

Für den FC Hochemmingen, eine Saison vor den Marbachern Vizemeister in der Bezirksliga, eröffnen sich mit dem Zugang von Marco Effinger nun ganz andere Möglichkeiten. Zusammen mit Julian Künstler, in der vergangenen Saison mit 34 Treffern Torschützenkönig in der Bezirksliga, haben die Hochemminger einen Parade-Angriff, der sie zwangsläufig zum Top-Favoriten in der Liga stempelt. „Ich hoffe, dass wir die Formalitäten mit dem Wechsel von Marco Effinger schnell geregelt bekommen und er bald für uns spielen wird“, sagt Hochemmingens Trainer Mario Maus. An eine mögliche Sperre verschwendet Maus keine Gedanken. Er habe schon länger Kontakt mit Effinger gehabt, ihn aber nicht abgeworben. „Als wir von seinen Wechselabsichten gehört haben, wurde der Kontakt intensiviert. Marco kennt viele unserer Spieler und wird sich schnell integrieren“, ergänzt Maus.

Der Hochemminger Coach hat indes sein Team schon etwas umgestellt. Pascal Heinig, in der vergangenen Saison mit 24 Treffern die Nummer fünf der Bezirksliga-Torschützenliste, wird in der neuen Saison zusammen mit seinem Bruder und Kapitän Sascha Heinig in die Abwehrkette wechseln. Dass die Umstellung klappen und schnell vollzogen werden kann, zeigte am vergangenen Samstag das Pokal-Qualifikationsspiel gegen den Landesligisten Hegauer FV, aus dem die Hochemminger mit einem kaum erwarteten 5:0-Sieg gingen. Nun dürfen sie sich auf das Erstrundenspiel gegen den Pokalverteidiger und Oberligisten FC 08 Villingen freuen. Etwaige Gedankengänge, die Partie wegen des möglicherweise großen Zuspruchs auf Mittwoch, 14. August, in den Villinger Friedengrund zu verlegen, erteilt Maus, jahrelang selbst im Trikot des FC 08 unterwegs, eine klare Absage. „Wir werden bei uns in Hochemmingen spielen.“