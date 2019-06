von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, Relegation um Aufstieg in die Kreisliga A: SG Schluchsee/Feldberg – FC Wolterdingen 1:1 (1:0). (ju) Zum Auftakt der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Kreisliga A gab es in der Partie am Sonntag zwischen dem gastgebenden Vizemeister der Staffel 3, SG Schluchsee/ Feldberg, und dem Vizemeister der Staffel 2, FC Wolterdingen, vor über 360 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz in Schluchsee keinen Sieger. Die Gäste waren nach Spielende mit dem glücklichen 1:1-Unentschieden noch gut bedient. Das SG-Team von Trainer Andreas Zimmermann war die klar bessere Mannschaft und ging durch Maier nach 27 Minuten in Führung. Die SG hätte bis zur Pause noch nachlegen können, denn ein Kopfball prallte von der Querlatte wieder ins Feld zurück.

Im zweiten Spielabschnitt setzte sich die Überlegenheit der Gastgeber fort, die aber mit drei Lattentreffern erneut Pech hatten. In der Schlussphase kam Wolterdingen durch einen Weitschuss (86.) zum glücklichen Unentschieden. Somit muss Wolterdingen am Mittwoch zuhause gegen den Vizemeister der Staffel 1, FC Gütenbach, erneut antreten, um die letzte Chance zum Aufstieg zu nutzen. Tore: 1:0 (27.) Nico Maier, 1:1 (86.) Leo Sausen. Zuschauer: 360. Schiedsrichter: Jonas Hirt (Schönwald).