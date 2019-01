von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Nach zwischenzeitlichen Sorgen auf der Torhüter-Position hat sich die Lage beim FC Schonach inzwischen wieder entspannt. Sowohl Fabian Tiel als auch Florian Szymczak sind wieder gesund und stehen den Schonachern für die zweite Saisonhälfte zur Verfügung.

Trainer Alex Fischinger hatte zwischenzeitlich versucht, Benjamin Wolber in der Winterpause vom Kreisligisten VfR Hornberg loszueisen, doch es kam zu keiner Einigung. „Benni wird im kommenden Sommer zum FC Schonach wechseln. Er ist ein veranlagter Schlussmann, der uns helfen wird“, sagt Fischinger. Dem Trainer war wichtig, dass es in der Winterpause keine Abgänge aus dem aktuellen Kader gibt.

Noch offen ist, ob Fischinger auch in der kommenden Saison den FC Schonach trainieren wird. „Mich zieht es nicht mit aller Macht weg. Wir werden demnächst Gespräche führen. In Schonach zu bleiben hat durchaus seinen Reiz, zumal in der Zukunft noch einiges machbar ist“, so der Trainer.