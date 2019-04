von SK

Fußball-Landesliga: Gute Nachrichten für die Fußballfreunde des FC Schonach: Sowohl Trainer Alex Fischinger als auch Torjäger Gildas Asongwe bleiben dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. „Wir haben uns am vergangenen Donnerstagabend zusammengesetzt und alles klar gemacht“, sagte Fischinger. Er hatte sich mit seiner Zusage etliche Wochen Zeit gelassen, weil er Verbesserungen innerhalb der Strukturen angemahnt hatte. Dies ist inzwischen der Fall. Fischinger: „Nun ist alles so, wie wir es wollten.“ Nach dem Okay des Trainer fiel es auch Asongwe nicht schwer, eine weitere Saison zu bleiben. Schließlich war der Stürmer im vergangenen Sommer vor allem wegen Fischinger zu den Schwarzwäldern gekommen.