von SK

Fußball: (daz) Landesligist FC Schonach hat sein dreitägiges Trainingslager in Hausen am Sonntag mit einer 0:4 (0:1)-Testspielniederlage beim Verbandsligisten SV Endingen abgeschlossen. „Wir haben nach den knallharten Einheiten am Freitag und Samstag in Endingen über eine Stunde ausgezeichnet mitgehalten. Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Schonachs Trainer Alex Fischinger. Für ihn war das Trainingslager „von A bis Z ein Riesenerfolg“. Die Mannschaft habe einen optimalen Trainingsplatz vorgefunden und auch das Hotel habe „rundum gepasst“.

Fischinger hatte seine Elf am Samstag bereits um 6 Uhr zu einem Lauf über zehn Kilometer versammelt und war nach einer weiteren Einheit mit allen Spielern nach Freiburg gereist, um dort das Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg (3:3) im Stadion zu verfolgen. Dass Endingen den Test gewann, geht für Fischinger völlig in Ordnung: „Wir mussten nach einer Stunde unseren Kräften Tribut zollen. Damit hatte ich jedoch gerechnet.“

Im Trainingslager sollte eigentlich auch die Trainerverlängerung zwischen dem Coach und dem Vorstand perfekt gemacht werden, doch das finale Gespräch wird es erst noch geben. „Mir war es zunächst wichtig, dass sich die Spieler zu ihrer Zukunft in Schonach äußern. Deshalb habe ich meine Personalie zurückgestellt. Das Gros der Mannschaft bleibt zusammen. Alters- oder berufsbedingt kann es jeweils einen Abgang geben, was normal ist“, so Fischinger. Somit scheint einer zweiten Saison von Alex Fischinger in Schonach nahezu nichts mehr im Weg zu stehen.