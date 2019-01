von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Mit bisher 29 Punkten aus 18 Spielen hat Landesligist FC Schonach eine ausgezeichnete Basis für den angestrebten Klassenerhalt geschaffen. Personell unverändert starten die Schonacher am Sonntag, 10. März, gegen den Nachbarn FC Furtwangen in das Restgrogramm. Bis dahin hat Trainer Alex Fischinger viele Trainingseinheiten und zunächst fünf Vorbereitungsspiele sowie ein Trainingslager geplant. „Unsere Mission ist der Klassenerhalt. Wird es mehr, nehmen wir das gerne mit. Perspektivisch sehe ich in Schonach gute Möglichkeiten, auch mal auch höhere sportliche Ziele anzupeilen“, sagt Fischinger.

Offizieller Trainingsauftakt der Landesliga-Elf ist am Mittwoch, 30. Januar. Sehr erfreut nahm Fischinger zur Kenntnis, dass schon jetzt einige Spieler individuell an der eigenen Fitness arbeiten. Auch deshalb hat der Coach keinen früheren Auftakt gewählt, zumal wegen der noch Witterung offen ist, ob das gesamte Programm nach den Wünschen des Übungsleiters abgespult werden kann.

Erstmals testen die Schonacher am Sonntag, 3. Februar, beim VfR Hausen den Stand der Vorbereitung. Eine Woche später, am 10. Februar, führt die Reise zum SV Endingen, bevor es am Dienstag, 12,. Februar, zu einem weiteren Spiel bei den Sportfreunden Elzach-Yach kommt. Gegen diese Elf hatten die Schwarzwälder bereits im Sommer zweimal getestet. Dazwischen werden die Schonacher ein Trainingslager beim VfR Hausen beziehen, wo Fischinger auf gute Trainingsbedingungen hofft. Weiter geht es am 16. Februar mit einem Spiel beim Verbandsligisten FSV RW Stegen, dem sich am Mittwoch, 20. Februar ein Vergleich beim SV Oberwolfach anschließt.

Das Wochenende 23./24. Februar ist aktuell noch frei, soll aber mit einem weiteren Testspiel belegt werden. Das letzte Wochenende vor dem Auftakt in die Punktspiele hat Fischinger ebenfalls noch frei gehalten.