von SK

Fußball-Landesliga: (wmf) Der FC Neustadt hat einen neuen Trainer verpflichtet. Zeljko Cosic wird den Landesligisten aus dem Hochschwarzwald in der kommenden Saison coachen. „Er ist ein alter Neustädter und hat schon in der Jugend bei uns gespielt“, sagt FC Neustadts Sportvorstand Rolf Eckert. Später trennten sich für einige Jahre die Wege. Derzeit trainiert Cosic den A-Kreisligisten FC Lenzkirch, der in der Staffel 2 die Tabelle anführt. Eine konkrete Laufzeit des Vertrags wurde nicht vereinbart. Eckert: „Wir wollen auf jeden Fall langfristig mit Cosic zusammenarbeiten.“ Die Suche nach einem neuen Trainer war notwendig geworden, da das Interimsgespann Heitzmann/Weerakoddy nach dem Abschied von Benjamin Gallmann nur bis zum Saisonende zugesagt hatten.