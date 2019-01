Fußball-Bezirksliga: Trainer Mario Maus und der FC Hochemmingen werden ihre Zusammenarbeit auch in der Spielzeit 2019/20 fortsetzen. Vereinsführung und Übungsleiter einigten sich, gemeinsam in eine dritte Saison zu gehen. "Von meiner Seite gab es keinen Grund, etwas zu ändern. Ich hatte auch andere Angebote, doch in Hochemmingen sehe ich perspektivisch gute Chancen, gute Platzierungen mit der Mannschaft zu erreichen und die Jungs fußballerisch zu entwickeln", sagt Maus. Der Trainer schloss seine erste Saison in Hochemmingen mit Platz zwei ab. Aktuell steht die Elf mit 27 Punkten aus 17 Spielen auf Rang fünf in Lauerposition. Zum ersten Training nach der Winterpause bittet Maus seine Spieler am Donnerstag, 7. Februar. Bis zum ersten Punktspiel am 17. März beim SV Hölzlebruck werden die Hochemminger einige Freundschaftsspiele bestreiten, unter anderem gegen den Landesligisten FC Bad Dürrheim und Ligakonkurrenten FV Marbach.