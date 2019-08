Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Gutmadingen – SC Gottmadingen-Bietingen 1:3 (0:2). Im Pokal-Duell der Landesliga-Aufsteiger setzten die Gäste das Stoppzeichen für die Schwarzwälder. „Wir haben in den ersten 30 Minuten zu wenig getan und haben uns zu weit in die eigene Hälfte drängen lassen. Zudem lief unser Spiel nach vorne nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten“, bilanzierte Gutmadingens Co-Trainer Marc Genter die Partie.

Zunächst war es ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Mit der Führung (22.) im Rücken übernahmen die Gäste mehr die Regie auf dem Platz. Gutmadingen blieb oft in guten Ansätzen hängen, während die Hegauer in der 35. Minute auf 0:2 erhöhten. Beide Treffer für „GoBi“ erzielte Jan Faude.

Genter, der Cheftrainer Steffen Breinlinger vertrat, animierte seine Spieler in der Kabine, zielstrebiger und genauer zu agieren. Mit dem Seitenwechsel wurde Gutmadingen besser und kam nun auch zu guten Möglichkeiten. Claudius Hirt nutzte eine mit einem Volleyschuss zum 1:2. Dominik Maus leistete die Vorarbeit.

Gutmadingen drängte nun auf den Ausgleich und lockerte die Abwehr. Mit der Dreier-Abwehrkette gelangen auch weitere Offensivaktionen, die aber nichts einbrachten. Einen Konter der Gäste nutzte Kevin Tofahrn zum 1:3. Ein direkt verwandelter Freistoß in der Nachspielzeit von Faude ergab schließlich den 1:4-Endstand. „Für uns wäre mehr möglich gewesen, zumal wir in Halbzeit zwei sehr dominant agiert haben“, ergänzte Genter. Tore: 0:1 (22.), 0:2 (35.) beide J. Faude, 1:2 (67.) C. Hirt; 1:3 (85.) K. Tofahrn; 1:4 (90+2.) S. Faude, SR: Pelka (Freiburg); Zuschauer: 130.

FC Gutmadingen: Jaensch (42. Burger), Marcel Huber (46. P. Wehrle), Benjamin Huber, Maus, Hirt, Stein, Thoma, Moser (80. Reichmann), Schmid (60. Glunk), Keysan, Steiner.