von kat/ju

Fußball, Aufstiegsrunde zur Kreisliga A: FC Gütenbach – SG Schluchsee/Feldberg (Samstag, 16 Uhr) – (kat/pm) Auf dem Gütenbacher Kunstrasen fällt am Samstag die Entscheidung, wer als vierte Mannschaft in die Kreisliga A aufsteigt. Die Vorteile liegen dabei bei den Gütenbachern. Das Team von Spielertrainer Réne Kaltenbach hat Heimvorteil. Zudem reicht den Gastgebern bereits ein Unentschieden, um die Aufstiegsfeier zu starten.

Dass die Gütenbacher überhaupt noch die Chance haben, in die Kreisliga A zurückzukehren, hätten im und um den Verein vor wenigen Wochen wohl nur noch wenige erwartet. Drei Spieltage vor Saisonende lag das Kaltenbach-Team in der Kreisliga B 1 noch auf dem fünften Tabellenplatz mit vier Zählern Rückstand auf Rang zwei. Doch danach ging es Spieltag für Spieltag einen Platz nach oben und am Saisonende wurde Gütenbach Vizemeister. Nun soll diese Aufholjagd gekrönt werden.

Die Gütenbacher beeindruckten bereits am Mittwoch beim 3:0-Sieg in Wolterdingen vor allem durch ihre Effektivität. FCG-Spielertrainer René Kaltenbach will jedoch von einer Favoritenrolle nichts wissen, zumal auch die Gäste aus dem Hochschwarzwald über Kunstrasenplatz-Erfahrung verfügen. Kaltenbach erwartet „ein Duell auf Augenhöhe, in dem die bessere Mannschaft gewinnen solle.“ Er hofft, dass seine Elf in der regulären Spielzeit den Aufstieg klarmachen kann und nicht in die Verlängerung muss.

Ein kleines Plus für die SG Schluchsee/Feldberg könnte die etwas längere Pause vom Auftakt- bis zum „Finalspiel“ werden. Während die Gütenbacher lediglich drei Tage Pause hatten, durften sich die Gäste nach dem 1:1 auf heimischen Terrain gegen Wolterdingen sechs Tage erholen. Das Team von Trainer Andreas Zimmermann tritt zudem ohne Druck an: „Sollte der Aufstieg nicht erreicht werden, wäre es für die junge Mannschaft auch kein Beinbruch“, sagt der Trainer.