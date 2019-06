von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (ju) Durch den überraschenden 3:2-Erfolg beim FC Triberg rückte der FC Weiler noch auf den vierten Rang in der Tabelle vor und verhalf dem FC Gütenbach nach dessen 2:0-Sieg im Lokalderby bei den Sportfreunden Schönenbach zur Vizemeisterschaft. Damit nimmt Gütenbach an der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Kreisliga A teil. In den sechs Partien fielen zum Saisonabschluss 38 Tore, davon 14 beim A.S.C. St. Georgen.

A.S.C. St. Georgen – FC Unterkirnach 2:12 (2:5). Tore: 0:1 (5.) Yannik Duffner, 0:2 (8.) Giacinto Bomparola, 0:3 (13.) Michael Niggemeyer, 1:3 (18.) Vincento Esposito, 1:4 (21.) Philipp Breithaupt, 1:5 (22.) Y. Duffner, 2:5 (36.) Valentino Pellegrini, 2:6 (51.) Y. Duffner, 2:7 (55.) Patrick Wald, 2:8 + 2:9 (73. +76.) Fabian Wald, 2:10 (86.) Y. Duffner, 2:11 (88.) Jonas Fichter, 2:12 (90.) Y. Duffner. ZS: 60. Bes.Vork.: GR (88.) St. Georgen. SR: Peter Krämer (Donaueschingen).

NK Zagreb Villingen – SG Buchenberg/Neuhausen 0:7 (0:2). Tore: 0:1(37.) Armin Laufer, 0:2 (45.+1) Marcel Bradula, 0:3 (47.) Zsolt Ressler, 0:4 (48.) Felix Obergfell, 0:5 + 0:6 (69.+70.) Alexander Hettich, 0:7 (73.)Sandro Schwer. ZS: 250. SR: Asim Huremovic (Villingen).

FC Triberg – FC Weiler 2:3 (1:1). Tore: 1:0 (22.) Danilo Guaglianone, 1:1 + 1:2 (31.+54.) Steffen Schwarzwälder, 1:3 (71.) Jonas Schäfer, 2:3 (85.) Endrit Shabani. ZS: 190. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

Spfr. Schönenbach – FC Gütenbach 0:2 (0:1). Tore: 0:1 + 0:2 (10.+60.) Oliver Waldvogel. ZS: 120. SR: Kai Holz (Stockach).

SG St. Georgen/Peterzell – SV Nußbach 1:3 (0:1). Tore: 0:1 + 0:2 (35. + 48.) Steffen Schneider, 0:3 (70.) Martin Hilser, 1:3 (81.) Silas Kronester. ZS: 100. SR: Horst Kienzler (Bräunlingen).

FC Mönchweiler – FK Bratstvo Villingen 3:3 (2:2). Tore: 0:1 (11.) Eigentor, 0:2 (18.) Aleksandar Komljenovic, 1:2 (32.) Marco Beilharz, 2:2 (39.) Moritz Hornstein, 2:3 (81.) Mile Komljenovic, 3:3 (84.) Gabriel Kaddik. ZS: 120. SR: Dieter Lamparter (Rottweil).