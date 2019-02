von SK

Fußball-Landesliga: (wd/daz) Der FC 07 Furtwangen hat einen Trainer für die Saison 2019/20 gefunden. Der Bräunlinger Christoph Brugger steigt im Juli bei den Bregtälern ein. Bis dahin werden die aktiven Spieler Jörg Ringwald und Patrick Staudt das Team betreuen. Furtwangens Sportvorstand Thomas Losch sagte: "Christoph Brugger war von Anfang an einer der Wunschkandidaten. Wir hätten ihn schon gern für die laufende Rückrunde gehabt, was nicht klappte. Umso mehr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit ab Juli." Brugger war als aktiver Spieler beim FC 08 Villingen, FC Bräunlingen, FV Donaueschingen und FC Singen aktiv. "Ich habe bereits im Dezember erste Gespräche mit den Verantwortlichen in Furtwangen geführt. Mich hat das tolle menschliche Klima in einer sehr angehmen Atmosphäre sofort angesprochen. Natürlich wird es für mich eine Herausforderung, denn ich habe bisher als Trainer noch keine Erfahrung in der Landesliga. Da passt es gut, dass ich mir nun mehrere Spiele anschauen kann", sagt der 45-Jährige. Brugger trainierte bis 2015 den VfB Villingen, bevor er, hauptsächlich aus beruflichen Gründen, eine längere Pause einlegte. Der Bräunlinger arbeitet als technischer Vertriebsfachmann im In- und Ausland. (wd/daz)