Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Bad Dürrheim – SC Pfullendorf (Samstag, 17 Uhr). (daz) Dem FC Bad Dürrheim war bei der Auslosung der ersten Pokalrunde Glücksgöttin Fortuna nicht hold. Mit dem bisher fünfmaligen südbadischen Pokalsieger aus Pfullendorf haben die Kurstädter einen Gegner bekommen, der als klarer Favorit anreist. Immerhin haben die Bad Dürrheimer ein Heimspiel gegen den Verbandsligisten und wollen sich zumindest achtbar aus der Affäre ziehen. Es ist das letzte Spiel vor dem Meisterschaftsauftakt in einer Woche.

„Auch wenn wir haushoher Außenseiter sind, so freuen wir uns doch auf die Partie. Ich bin mir sicher, dass meine Spieler alles geben werden“, sagt Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco. Allerdings muss er gleich auf fünf Spieler verzichten, die Blanco gern auf dem Platz gesehen hätte. Mustafa Akgün, Isa Sabuncuo, Jeremias Fischerkeller, Tim Aschenbrenner und Frederik Hoch stehen nicht zur Verfügung. Blanco will ob der Ausfälle jedoch nicht klagen und redet seine Spieler stark: „Ich traue uns in der Partie alles zu.“

Andererseits weiß der Coach der Bad Dürrheimer, welch große Qualität der Gegner besitzt. Pfullendorf hat die Elf im Sommer nochmals verstärkt, um in der Verbandsliga ganz oben anzugreifen. Um dagegenzuhalten, müsse seine junge Elf sehr aggressiv in die Zweikämpfe gehen, dürfe sich kaum Abspielfehler leisten und sollte die eigenen Chancen im schnellen Umschaltspiel nutzen. „Die jüngsten Eindrücke machen mich zuversichtlich. Bei uns stimmt der Trend. Für uns wird die Partie ein Teil des Lernprozesses sein. Im Pokal hast du auch als klarer Außenseiter immer eine Chance.“