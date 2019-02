von SK

Fußball: (daz) Landesligist FC Bad Dürrheim hat am Wochenende auf eigenem Platz die ersten zwei Vorbereitungsspiele gewonnen. Am Samstag gelang gegen den SV Dotternhausen ein 4:3-Erfolg, nachdem die Kurstädter noch bis zur 85. Minute mit 2:3 zurücklagen. Hendrik Berg, Sime Fantov, Julian Kaiser und Alexander German in der Schlussminute erzielten die Tore der Kurstädter.

Am Sonntag gegen die Spvgg Schramberg setzten sich die Kurstädter gar mit 6:3 durch. Hier trafen Jonas Schwer, Alexander German (2), Hendrik Berg, Felix Schaplewski und Marco Lenti. Die Partie wurde kurzfristig von Schramberg nach Bad Dürrheim verlegt, wobei die Bad Dürrheimer Spieler selbst zuvor den Platz vom Schnee befreit hatten.

„Wir haben in beiden Partien den Ball schön laufen lassen. Von außen sah unser Spiel schon sehr gut aus. Die Jungs haben das gut gemacht“, freute sich Bad Dürrheims Trainer Enrique Blanco. Nur in den jeweiligen Phasen der zahlreichen Spielerwechsel ging der Spielfluss etwas verloren. Blanco setzte gegen Dotternhausen 14 und gegen Schramberg 16 Spieler ein. Etwas überrascht war der Übungsleiter, dass nach wenigen Trainingseinheiten die Abstimmung schon klappte. Blanco: „Da sind wir auf einem guten Weg. Ein Kompliment an alle Spieler.“