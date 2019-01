von SK

Fußball: (daz) Der FC Bad Dürrheim, aktuell Tabellenzweiter in der Fußball-Landesliga, hat in der Winterpause seinen Kader noch einmal kräftig aufgestockt. Sechs neue Spieler haben sich den Kurstädtern angeschlossen. Hinzu kommen zwei eigene Jugendspieler, die Trainer Enrique Blanco heranführen will. "Die Karten werden neu gemischt. Wir werden die Vorbereitungsspiele nutzen, um viel zu testen. Wir haben sechs sehr gute Neuzugänge gewonnen, die alle das Potenzial für einen Einsatz in der Start-Elf haben", sagte Blanco am Montagabend beim Trainingsauftakt.

Viele junge Spieler haben sich den Kurstädtern angeschlossen. "Es entspricht unserer Philosophie, mit jungen Akteuren zu arbeiten, sie zu entwickeln und aufzubauen. Diesen Kurs haben wir bereits bei meinem Amtsantritt im vergangenen Sommer ausgerufen und diesen Kurs werden wir kontinuierlich fortsetzen", ergänzt Trainer Blanco.

Neu im Kader der Kurstädter sind: Abwehrspieler David Horn (FC 08 Villingen A-Jugend), Abwehrspieler Tobias Gleiche (Rückkehrer vom SV Geisingen), Torhüter Anthony Vitulli (FC 08 Villingen), Stürmer Kresimir Vidovic (BSV Schwenningen) sowie die Mittelfeldspieler Dragan Stefanovic und Dorian Derdowski (beide SV Zimmern A-Jugend). Hinzu kommen aus der eigenen Jugend Tim Aschenbrenner und Daniel Bruch. "Es ist uns gelungen, Spieler zu gewinnen, die ich schon länger auf dem Zettel habe und mit denen sich gern zusammenarbeiten möchte. So David Horn, der Erfahrungen aus der südbadischen Jugendauswahl mitbringt. Allen Zugängen räume ich gute Chancen ein, den etablierten Akteuren Druck zu machen und den Konkurrenzkampf zu erhöhen. Wir sind mit den neuen Jungs noch besser aufgestellt", ergänzt Blanco.

Die ersten Trainingseinheiten werden auf dem vom Schnee geräumten Bad Dürrheimer Kunstrasenplatz stattfinden. Es wird viele Läufe geben, um wieder die Kondition voranzubringen. Blanco macht indes ebenso deutlich, "dass der Ball immer dabei sein wird". Er hat aus dem bisherigen Saisonverlauf genau analysiert, wo er ansetzen wird. Zwei Schwerpunkte gibt es für den Coach: "Das Spiel gegen den Ball und vor allem unsere Chancenauswertung. Wir erspielen uns viele Möglichkeiten, nutzen aber zu wenige", fügt Blanco an. Ein erstes Vorbereitungsspiel ist für Samstag, 2. Februar, beim SV Dotternhausen vereinbart. Nur 24 Stunden später gastieren die Kurstädter bei der Spvgg. Schramberg.

In den ersten zwei Trainingswochen setzt Blanco den Schwerpunkt auf den Findungsprozess. Die nächsten zwei Wochen sind verschiedene Spielformen geplant. In den letzten Wochen bis zum Punktspielstart im März gilt es den Feinschliff zu finden. Geplant ist auch ein Trainingslager. Noch steht die Verlängerung von Blanco für die Saison 2019/20 aus, doch das scheint wohl nur ein formeller Akt zu sein. Blanco: "Wir werden im Trainingslager miteinander sprechen."