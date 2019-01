von SK

Fußball-Landesliga: (daz) Mit Rang zwei hat sich der FC Bad Dürrheim bislang eine gute Ausgangsposition geschaffen, um im Sommer im Rahmen der Festlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsbestehen eine tolle Abschlussplatzierung auf den Gabentisch zu legen. Damit die Mannschaft möglichst schnell wieder in Form kommt, hat Trainer Enrique Blanco die Winterpause etwas verkürzt. Bereits am Montag, 21. Januar, steht das erste Training an. Danach sind mehrere Testspiele und ein Trainingslager geplant.

Die erste Vorbereitungspartie findet am 2. Februar gegen den SV Dotternhausen statt. Nur 24 Stunden später folgt ein Spiel bei der Spvgg. Schramberg. Noch frei ist der Samstag, 9. Februar. „Wir planen hier mit einem Gegner aus dem Freiburger Raum. Vielleicht wird es sogar ein kleines Blitzturnier geben“, sagt Blanco. Für den 17. Februar haben sich die Kurstädter den

SC 04 Tuttlingen als Testspielpartner eingeladen. Es folgt vom 22. bis 24. Februar ein Trainingslager in Haslach mit einem Spiel gegen den SV Haslach kurz vor der Rückreise am letzten Tag der Übungseinheiten.

Die heiße Phase beginnt am 27. Februar mit einem Spiel gegen den Bezirksligisten FC Fischbach, bevor am Samstag, 2. März, mit einem Freundschaftsspiel gegen den Nachbarn FC Hochemmingen die Vorbereitungsspiele abgeschlossen werden. Im ersten Punktspiel empfangen die Kurstädter am Samstag, 9. März, den SV Geisingen.