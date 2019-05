von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr) Noch zwei Oberliga-Partien haben die Nullachter zu bestreiten, bis dann endlich das Südbadische Pokalfinale ansteht. Dass die Aufgabe in Pforzheim lästig sei, will zwar niemand im Lager der Nullachter sagen, aber es gab sicher schon Spiele in der Vereinsgeschichte, auf die man beim FC 08 mehr hingefiebert hat. Der Rasen im Holzhof-Stadion ist grenzwertig – nächste Saison ziehen die Pforzheimer um. Zudem treffen die Villinger auf eine Mannschaft, die ihr Heil oftmals in der Körperlichkeit sucht. Das soll nicht davon ablenken, dass die Pforzheimer auch über eine spielerisch starke Truppe verfügt, die als Elfter in dieser Saison ebenso hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb wie im Vorjahr.

„Die Pforzheimer haben sehr viel Qualität und mit Dominik Salz einen überragenden Stürmer“, warnt Nullacht-Trainer Jago Maric. Sein Team geht hingegen nicht zuletzt aufgrund der Nachholpartie gegen Reutlingen (1:2) auf tiefem Rasen teilweise auf dem Zahnfleisch. Eine heikle Aufgabe. Maric steht auch vor der Frage, wem er eine Pause gönnt und wer weiterspielen soll. Stjepan Geng wurde am Mittwoch geschont, hat aber ohnehin Rückenprobleme. Und auch Kapitän Benedikt Haibt, den man im Pokalfinale am 25. Mai ebenso dringend braucht, ist nicht bei 100 Prozent. „Andererseits fehlen uns die Alternativen“, so Maric, der deshalb wohl kaum im großen Stil rotieren lassen dürfte.

Zudem lautet ja die weitere Vorgabe, sich nach der Niederlage am Mittwoch Selbstbewusstsein für den Saisonhöhepunkt gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen zu holen. Über allem steht jedoch die Prämisse, ohne Verletzungen oder gar eine Rote Karte die Heimreise nach Villingen anzutreten, um dann die einwöchige Pause bis zur Heimbegegnung gegen Ilshofen zum Kräfte sammeln zu nutzen.

Tabellarisch geht für die Nullachter weit nach oben zwar nichts mehr. Allerdings liegen zwischen Platz vier (Freiberg, 53 Punkte) und Rang neun (Ravensburg, 49 Zähler) drei Spieltage vor Saisonende gerade einmal vier Punkte. Mittendrin steht der FC 08 auf Platz sieben mit derzeit 50 Punkten.

Mittelfeldstratege Tobias Weißhaar peilt mindestens einen Punkt in Pforzheim an, Jago Maric hätte natürlich am Liebsten deren drei. Eine Motivationsspritze für die Fahrt in die Goldstadt könnte auch sein, dass sich die Nullachter für die 1:2-Hinspielniederlage revanchieren wollen. Zudem wollen die Villinger ihre Auswärtsmisere beenden. In den vergangenen vier Partien auf fremdem Terrain gingen die Nullachter immer leer aus.