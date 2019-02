von Stefan Ummenhofer

Wie oft haben Sie in den vergangenen Wochen den Winter verflucht?

Wenn ich ehrlich bin, schon ab und zu. Mit viel Wohlwollen konnten wir vielleicht drei ordentliche Trainingseinheiten absolvieren. Zu Beginn dieser Woche lag schon wieder Schnee auf dem Platz.

Welche Auswirkungen hatte das auf die Vorbereitung und Ihre Ambitionen in Sachen Rückrunde?

Zunächst mal die, dass ich nur schwer einschätzen kann, wie weit wir wirklich sind. Vor allem im taktischen Bereich hätte ich mir mehr Möglichkeiten gewünscht – zumal es am Samstag zum Spitzenreiter nach Freiberg geht, der ganz andere Voraussetzungen während der Vorbereitung hatte.

Es dürfte somit für Sie auch schwer sein, die Neuzugänge einzuschätzen. Dennoch die Frage: Was kann man von dem Trio erwarten?

Umut Sönmez ist schon sehr weit und wird uns auf jeden Fall bereits kurzfristig weiterhelfen, selbst wenn er noch ein paar Wochen braucht. Ähnlich ist es bei Sanoussy Baldé, der einen kompromisslosen Sechser spielt und immer besser wird. Saheed Mustapha müssen wir auf jeden Fall noch Zeit zur Integration ins Team geben, zumal der Kunstrasen nicht sein Lieblingsuntergrund ist. Aber auch von ihm verspreche ich mir einiges.

Eigentlich gibt es mit Tevfik Ceylan einen vierten Neuzugang, nachdem er „begnadigt“ wurde. Wie läuft’s bei ihm?

Er hat eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Seine Qualitäten und sein Engegament sind ohnehin unbestritten. Wir freuen uns, dass wir nun weitere Optionen haben, die wir auch dringend benötigen.

Haben Sie die Startformation für Freiberg schon im Kopf?

Auf sieben oder acht Positionen vielleicht. Beim Rest muss ich mir noch überlegen, wie wir taktisch auftreten. Das ein oder andere könnte zu einer Bauchentscheidung werden.

Von neuen Verletzungen ist der FC 08 in der Winterpause weitgehend verschont geblieben. Wie geht es den Langzeitverletzten?

Daniel Wehrle ist an der Hand operiert worden. Das ist zwar alles gut verlaufen, aber er wird uns sicher noch ein oder zwei Monate fehlen. Stjepan Geng absolviert schon wieder leichtes Training und arbeitet täglich an seiner Rückkehr. Wann er uns wieder in einem Spiel zur Verfügung steht, lässt sich momentan noch nicht sagen.

Gibt es weitere Akteure, die vermutlich am Samstag in Freiberg fehlen werden?

Patrick Haag war zuletzt krank. Da müssen wir sehen, wie er sich in dieser Woche fühlt. Was Valentin Voachatzer betrifft, so ist er wieder voll im Training, hat aber natürlich noch etwas Rückstand.

Mit welcher Einstellung bestreitet Ihr Team den Rückrundenstart? Haben die Villinger gerade beim Spitzenreiter nichts zu verlieren?

Klar ist: Wir werden uns voll reinhauen. Die schwierigen Trainingsbedingungen dürfen keine Ausrede sein. Natürlich wollen wir oben noch mal anklopfen. Aber es wird sicher schwer, weil einige Mannschaften sehr stark sind.

Auf wen würden Sie als Meister tippen?

Auf die Stuttgarter Kickers, wenn sie es entsprechend durchziehen. Wenn wir schon nicht Meister werden, würde ich es den Kickers gönnen – nicht zuletzt, weil ich da schon mal gespielt habe. Auch Freiberg hat brutal viel Qualität. Nicht abschreiben würde ich auch den Bahlinger SC – die haben mit Bektasi und Pepic zwei richtige Granaten dazubekommen. Mit Reutlingen, Nöttingen und den unberechenbaren Göppingern gibt es noch weitere Teams, die vorne mitmischen können.

Wie ist die Stimmung im Team? Sind die Nullachter heiß auf die Rückrunde oder doch etwas frustriert, weil man in der Vorbereitung zu wenig mit dem Ball arbeiten konnte?

Die Stimmung ist sehr gut, die Trainingsbeteiligung auch. Da muss ich alle Beteiligten loben. Natürlich sind alle heiß darauf, ihr Können zu zeigen.

Auch im Umfeld des Vereins hat sich – Stichwort VIP-Lounge – einiges getan. Wie wichtig ist das für den FC 08?

Das ist für den Verein ebenso wichtig wie notwendig – auch für unser Image. In letzter Zeit sind viele Dinge verwirklicht worden, die es braucht, wenn man in absehbarer Zeit an der Tür zur Regionalliga anklopfen möchte. Der Verein muss sich aber in den nächsten ein, zwei Jahren systematisch weiterentwickeln und professionalisieren. Deshalb ist es gut, dass auch die Stadt mit im Boot ist.

Über Wohl und Wehe entscheidet aber vermutlich primär die sportliche Entwicklung.

Das ist definitiv so. Wir wollen durch gute Leistungen und sportliche Erfolge noch mehr Zuschauer ins Stadion locken und sind guten Mutes, dass uns das auch gelingt.