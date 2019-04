von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: SV Oberachern – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr Waldseestadion). Nach dem klaren 4:1-Heimsieg gegen den FC Nöttingen geht es für die Nullachter zum südbadischen Derby nach Oberachern.

Können die Nullachter noch einmal in den Kampf um die ersten beiden Plätze in der Oberliga eingreifen? Nach dem deutlichen Heimsieg gegen Nöttingen beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten SGV Freiberg (der ein Spiel mehr ausgetragen hat) fünf und auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers sieben Punkte. „Wir müssen auf uns schauen und abwarten, was nach oben noch geht. In Oberachern erwartet uns auf alle Fälle eine sehr schwere Aufgabe bei einer kompakten, zweikampf- und heimstarken Mannschaft“, sagt Villingens Trainer Jago Maric.

In der Tat, die Heimstärke der Ortenauer ist beeindruckend. Die Mannschaft des früheren Profis Marc Lerandy (er spielte in der dritten Liga beim 1. FC Saarbrücken) hat 27 seiner bislang 30 Punkte zu Hause eingefahren. Zuletzt unterlag der Oberachern in Ravensburg durch einen späten Gegentreffer in der 87. Minute mit 0:1. Auf dem 13. Tabellenplatz stehend, haben die Gastgeber den Klassenerhalt noch längst nicht in der Tasche.

Wiedersehen: Nicola Leberer spielte in der Vorrunde noch beim FC 08 Villingen und trifft nun auf seine ehemaligen Kollegen. | Bild: Peiker, Markus

Mit Gabriel Gallus (13 Saisontore) hat Oberachern einen torgefährlichen Spieler in seinen Reihen. Zudem steht mit Nicola Leberer ein Spieler im Kader, der bis zur Winterpause noch bei den Nullachtern spielte und in der Winterpause zum Oberliga-Rivalen wechselte. „Er hat nach der Winterpause fast alle Spiele gemacht und gehört schon zu den Leistungsträgern in Oberachern“, weiß Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan um die Stärke des Ex-Nullachters.

Schon im Hinrundenspiel, das die Nullachter knapp mit 1:0 gewannen, musste die Mannschaft von Trainer Jago Maric lange um den knappen Erfolg bangen. „Auch damals zeigte Oberachern ein sehr engagiertes Spiel. Wir wissen, dass uns am Samstag eine knackige Aufgabe erwartet. Wenn wir nicht zu 100 Prozent fokussiert sind, werden wir Probleme bekommen“, weiß Villingens Trainer. Aber Maric glaubt, dass seine Mannschaft an die gute Leistung aus dem Spiel gegen Nöttingen anknüpfen kann. „Wir sind gut drauf, Wenn wir unser Potenzial abrufen, bin ich zuversichtlich, dass wir in Oberachern bestehen können.“

Nach abgesessener Sperre kehrt Mauro Chiurazzi beim Spiel in Oberachern wieder in den Oberligakader FC 08 Villingen zurück. Bild: direvi | Bild: Dieter Reinhardt

Personell kann Maric nahezu aus den Vollen schöpfen. Lediglich die Langzeitverletzten Stjepan Geng, Daniel Wehrle und Nico Tadic fallen aus. Der nach seiner roten Karte in Bissingen gesperrte Mauro Chiurazzi kehrt wieder in den Kader zurück. Gut möglich, dass Maric aber zunächst der siegreichen Mannschaft vom vergangenen Wochenende sein Vertrauen schenken wird.