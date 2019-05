von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SSV Reutlingen 1:2 (0:0) In einem nur in den letzten 20 Minuten spannende Nachholspiel unterlag der FC 08 dem SSV Reutlingen mit 1:2. Bei schlechtem Wetter und schwierigen Bodenverhältnissen taten sich die Nullachter in der Offensive gegen kompakte Gäste insgesamt schwer.

Die Gastgeber begannen bei strömendem Regen im Vergleich zum starken 4:2 am Samstag gegen die Stuttgarter Kickers auf nur einer Position verändert: Stjepan Geng erhielt eine Pause, dafür rückte Gianluca Serpa in die Startelf. Beide Teams hatten Mühe mit dem tiefen Boden, zudem bestand Rutschgefahr.

So etwas Ähnliches wie eine erste Chance hatten die Nullachter durch einen Distanzschuss von Serpa, aber da war bereits eine halbe Stunde gespielt. SSV-Torhüter Enrico Piu entschärfte den Ball des Villinger „Sechsers“. Kurz darauf hätten die etwa 40 Reutlinger „Ultras“ fast jubeln können. Nach einer Ecke von Raphael Schneider köpfte Ruben Reisig, den Nachschuss setzte Marcel Avdic an den Pfosten (37.).

Auch in der zweiten Hälfte waren Torchancen zunächst Mangelware: Dragan Ovuka köpfte nach einer Ecke von Kamran Yahyaijan über das Tor (48.), aber eine echte Gelegenheit war auch dies nicht. Die Nullachter konnten zwischendurch etwas Druck aufbauen, ohne jedoch die Abwehr des Ex-Zweitligisten wirklich in Kalamitäten stürzen zu können. Auch die gelegentlichen Flanken von Außen stellten SSV-Torhüter Piu vor keine Probleme. Nachdem sich aus dem Spiel heraus nur wenig Zwingendes tat, bedurfte es eines Strafstoßes, um das erste Tor fallen zu lassen. Ovuka ging der Ball in der 72. Minute an die Hand, Avdic verwandelte den Elfmeter zum 0:1.

Volkan Bak hätte kurz nach seiner Einwechslung fast den Ausgleich besorgt, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei (78.). Der zweite Eingewechselte, Umut Sönmez, traf eine Zeigerumdrehung später aus gut 20 Metern die Latte. Auf der Gegenseite klappte es besser: Jonas Vogler stieg nach einer Flanke von Tim Schwaiger am höchsten und erzielte acht Minuten vor dem Ende das 0:2. Als die 700 Besucher in der um sich greifenden Dunkelheit sich schon mit der Torlosigkeit der Nullachter abgefunden hatten, traf Benedikt Haibt mit seinem 15. Saisontreffer noch zum 1:2. Damian Kaminski hatte geschossen, der Kapitän verwertete den Abpraller. Zu mehr reichte es den Villingern jedoch nicht mehr, obgleich Bak (90.) Piu noch zu einer Parade zwang. Für die Nullachter geht es bereits am Samstag mit der Partie beim 1. CfR Pforzheim weiter. Tore: 0:1 (73.) Avdic (HE), 0:2 (82.) Vogler, 1:2 (87.) Haibt; Zuschauer: 700; SR: Luigi Satriano (Zell i. W.)

FC 08 Villingen: Mendes – M. Chiurazzi (60. Stark), Vochatzer, Ovuka, Ceylan – Weißhaar, Wehrle, Serpa (69. Sönmez), K. Yahyaijan (76. Bak) – Haibt, Kaminski