von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: Neckarsulmer Sport Union – FC 08 Villingen 2:1 (2:1). Der FC 08 Villingen verpasste durch eine 1:2-Niederlage in Neckarsulm den Sprung auf Platz fünf. Für die stark ersatzgeschwächten Nullachter war in Neckarsulm mehr drin, aber die Gastgeber zeigten sich sehr effektiv.

Stark ersatzgeschwächt mussten die Nullachter die Auswärtspartie im Pichterichstadion in Neckarsulm angehen. Neben den verletzten Manuel Stark und Kapitän Benedikt Haibt sowie dem gesperrten Mauro Chiurazzi fiel auch noch Mittelfeldspieler Tobias Weißhaar (muskuläre Probleme) aus. Obwohl Umut Sönmez infolge einer Erkältung zuletzt kaum trainiert hatte und nicht bei einhundert Prozent war, stand der Stürmer in der Startaufstellung.

Die Gäste fanden vor knapp 300 Zuschauern besser in die Partie, nahmen das Heft gleich in die Hand und münzten die Überlegenheit in eine frühe Führung aus. Kamran Yahyaijan traf nach einer Viertelstunde für die Nullachter zum 0:1. In der Folgezeit hatte es nicht den Anschein, dass die Neckarsulmer die Schwarzwälder gefährden könnten. Allerdings versäumten es die Gäste in dieser Phase, weiter Druck zu machen und auf den zweiten Treffer zu drängen. Umso überraschender fiel der Ausgleich. Nach einer Flanke in den Gästestrafraum sprang Nullacht-Innenverteidiger Dragan Ovuka der Ball an den Arm und Schiedsrichter Vincent Becker zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Ouadie Barini nahm das „Geschenk“ dankend an und glich zum 1:1 (35.) aus. Die Gäste zeigten sich nun doch etwas konsterniert und Neckarsulm setzte nach. Die Nullachter bekamen den Ball zweimal nicht entscheidend geklärt. Dann tauchte wiederum Barini frei vor dem Tor auf. Nullacht-Schlussmann Christian Mendes war zwar noch mit der Hand am Ball, konnte den Einschlag zur 2:1-Führung für die Gastgeber (40.) aber nicht verhindern. Kurz vor der Pause musste Sönmez aufseiten der Gäste mit Adduktorenproblemen passen und wurde durch den jungen Luco Crudo ersetzt.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen die Nullachter wieder das Heft in die Hand und drängten auf den Ausgleich. Diese hatte Damian Kaminski in der 57. Minute auf dem Fuß. Der Nullacht-Stürmer zog allein in Richtung gegnerisches Tor, schoss den Ball aber lediglich ans Außennetz. Kurz darauf war es Volkan Bak, der sich in einer aussichtsreichen Schussposition befand, mit dem Abschluss aber zu lange zögerte. Prompt war NSU-Torhüter Marcel Susser zur Stelle. In der Schlussphase warfen die Nullachter alles nach vorne, mussten auch den einen oder anderen Konter hinnehmen. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr und es blieb beim knappen 2:1-Erfolg für Neckarsulm. Tore: 0:1 Kamran Yahyaijan (15.), 1:1 und 2:1 beide Ouadie Barini (35., Handelfmeter und 40.). Zuschauer: 270. Schiedsrichter: Vincent Becker (Bliesransbach).

Trainerstimme

Jago Maric (FC 08 Villingen): Das war eine unglückliche Niederlage. Wir haben gut begonnen und gingen in Führung. Danach kassierten wir aus dem Nichts zwei Gegentore. In der zweiten Halbzeit kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht, aber wir schafften es nicht mehr, zum Ausgleich zu kommen, der verdient gewesen wäre.“ Zum Spiel am Samstag gegen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers (15 Uhr) hofft der Nullacht-Trainer, dass die verletzten Spieler wieder zurückkehren und seine Mannschaft den „Blauen“ Paroli bieten kann.

FC 08 Villingen: Mendes, Serpa, Ovuka, Vochatzer, Ceylan, Wehrle, Geng (67. Baldè), Bak (88. Mustapha), Kamran Yahyaijan, Kaminski, Sönmez (44. Crudo).