von SK

Fußball-Oberliga: (sk/pm) Der FC 08 Villingen hat einen weiteren Neuzugang. Umut Sönmez wechselt aus der Türkei in den Schwarzwald. Dies gab der Verein am Dienstagnachmittag bekannt. „Es hat sich ausgezahlt, dass wir bei der Spielersuche einen langen Atem hatten. Mit Umut Sönmez haben wir einen topfitten, technisch starken Offensiv-Allrounder verpflichtet“, freut sich FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan über seinen neuesten Coup. Sönmez verstärkt die Nullacht-Offensive erst mal bis zum Saisonende mit Option auf Verlängerung.

Zuletzt war der 25-Jährige beim türkischen Drittligisten Manisa BB als Profi unter Vertrag. Sönmez spielte in seinem Heimatland allerdings auch schon in der Eliteliga. In der Saison 2016/17 bestritt er 13 Spiele für den Kayserispor in der Süperlig. Zudem verbuchte Sönmez 40 Einsätze in der 2. türkischen Liga für Gazisehir Gaziantep FK und erzielte dabei sechs Tore. Seine Torgefährlichkeit hat der Fußballer in der Saison 2014/2015 bereits in der bayrischen Regionalliga beim FC Memmingen unter Beweis gestellt. Dort erzielte er in 42 Spielen elf Tore.

„Umut ist ein vielseitiger Offensiv-Spieler mit Zug zum Tor. Wir können ihn sowohl als Mittelstürmer wie auch als offensiven Mittelfeldspieler einsetzen“, ist Yahyaijan stolz auf seine neueste Verpflichtung. Sönmez wird in Villingen nicht als Profi spielen, sondern auch noch berufstätig sein. „Das war uns ganz wichtig, so passt er absolut in unser Konzept.“

Sönmez hatte auch sehr gute Angebote aus der bayerischen Regionalliga, hat sich aber bewusst für den FC 08 Villingen entschieden. „Das Konzept mit dem umgebauten Stadion und unseren sportlichen Ambitionen hat Umut überzeugt“, erläutert FC 08-Geschäftsführer Mario Ketterer. Das Fußballspielen lernte der gebürtige Türke in Deutschland. In der Jugend spielte er unter anderem für den TV Wiblingen, den TSV Neu-Ulm und in der A-Junioren-Bundesliga für den FC Augsburg.

Sönmez ist der dritte Neuzugang der Nullachter in den vergangenen drei Monaten nach Saheed Mustapha und Sanoussy Baldé. Weitere Neuverpflichtungen vor dem Start der Oberliga-Rückrunde sind nicht ausgeschlossen. „Wir werden aber auch da weiterhin nichts übers Knie brechen, den Markt sondieren und dann in Ruhe entscheiden“, so Yahyaijan.