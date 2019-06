von pm

Fußball-Oberliga: Transfercoup beim FC 08 Villingen. Mit Andrea Hoxha verpflichteten die Villinger den derzeitigen U21-Nationaltorhüter Albaniens. Der 19-Jährige unterschrieb bei den Nullachtern einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Erst vor wenigen Tagen stand Hoxha beim Qualifikationsspiel in der Türkei im Tor und verbuchte dort mit seiner Mannschaft beim 2:2 einen Punkt. „Wir haben Andrea schon seit zwei Jahren im Blickfeld und freuen uns sehr, dass er sich trotz zahlreicher weiterer Angebote für den FC 08 entschieden hat“, sagt Sportdirektor Marcel Yahyaijan. Hoxha spielte in der Saison 2017/18 beim FC Radolfzell. Anschließend wechselte er zum FC Winterthur in die Schweiz, spielte dort in der U 21 und wurde auf Anhieb Stammtorhüter.

FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan kommentiert die Verpflichtung so: „Hoxha ist ein sehr talentierter Torwart, der auch spielerisch stark ist. Wenn ein junger Torwart mit dieser Qualität auf dem Markt ist und nicht weit entfernt in Konstanz wohnt, ist es selbstverständlich, dass wir da zuschlagen müssen.“