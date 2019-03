von SK

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen hat auf die schwere Verletzung von Nico Tadic (Kreuzbandriss) reagiert und bis zum Saisonende Müslüm Yelken verpflichtet. "Er ist in dieser Situation genau der Spieler, den wir brauchen“, sagt 08-Geschäftsführer Mario Ketterer. Sportvorstand Arash Yahyaijan ergänzt: "Wir sind froh, in der in dieser schwierigen Lage schnell einen Ersatz gefunden zu haben." Tadic wird voraussichtlich noch diese Woche in Murnau am Kreuzband operiert.

Yelken ist beim FC 08 kein Unbekannter. Der 30 Jahre alte Offensivakteur spielte bereits für die U19 des FC 08, ehe er 2008 als Fußballprofi in der Türkei anheuerte. Dabei brachte es Yelken auf 21 Einsätze und ein Tor in der Süper Lig sowie auf 106 Einsätze und 16 Tore in der zweiten türkischen Liga. Er spielte unter anderem für Orduspor und Ankaraspor. Vor fünf Jahren begann für den aus Spaichingen stammenden Deutsch-Türken dann allerdings eine Pechsträhne. Er verletzte sich schwer am Sprunggelenk, die Fußballkarriere schien fast schon beendet. Vor vier Jahren nahm Yelken beim FC 08 einen neuen Anlauf und spielte unter anderem beim Pokalsieg gegen den SV Oberachern. Doch die alte Verletzung bremste ihn erneut aus.

Inzwischen ist der 30-jährige Vater von drei Kindern wieder topfit und brennt fußballerisch vor Tatendrang. Ein erneuter Wechsel ins türkische Profigeschäft Anfang des Jahres scheiterte. "Bei einem Probetraining war unser Trainer Jago Maric von dem körperlichen und fußballerischen Zustand von Müslüm total begeistert“, betont Yahyaijan und ist sich sicher, dass Yelken sofort helfen kann. Der Vertrag mit dem zuletzt vereinslosen Spieler gilt zunächst bis zum Saisonende. Da Yelken bereits für die Nullachter gespielt hat, liegt bereits für das Auswärtsspiel beim SV Spielberg am Samstag eine Spielberechtigung vor.