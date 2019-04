Fußball-Oberliga: SV Oberachern – FC 08 Villingen 3:1 (0:1). Nur eine gute Halbzeit reichte dem FC 08 Villingen nicht aus, um Zählbares aus Oberachern mitzunehmen. Am Ende verloren die Nullachter das Spiel mit 1:3 und den Anschluss an die Spitzenplätze in der Oberliga.

Kaminski erzielt den Führungstreffer

Das Gastspiel beim heimstarken SV Oberachern begann aus Villinger Sicht zunächst gut. Das Team von FC 08-Trainer Jago Maric war die bessere Mannschaft und erspielte sich gute Chancen. Eine davon nutzte Damian Kaminski nach genau einer halben Stunde zum 1:0. Der Villinger Offensivspieler köpfte eine Flanke von Volkan Bak freistehend ein. Zudem hatte Bak wenig später die Chance zu erhöhen, vergab jedoch. Somit ging es mit einer verdienten Führung für die Gäste in die Kabinen.

Drei Gegentore in der zweiten Halbzeit

Aus diesen kamen die Hausherren wesentlich besser und sorgten in Hälfte zwei vor allem nach Standards für Gefahr. Der ehemalige Villinger Nicola Leberer besorgte nach 56 Minuten in Folge einer Ecke aus dem Gewühl heraus den Ausgleich und legte damit den Startschuss für die Drangphase der Gäste. Nur zehn Minuten später konterten die Hausherren mustergültig und legten in Person von Nico Huber nach, ehe in Minute 78 erneut ein Standard zum 3:1 und damit zur Entscheidung führte.

Zwar bleiben die Nullachter nach der Niederlage auf Rang fünf, der Abstand zum Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt jetzt jedoch bereits acht Punkte.

Tore: 0:1 (30.) Kaminski, 1:1 (56.) Leberer, 2:1 (66.) Huber, 3:1 (78.) Armbruster. ZS: 300. SR: Luigi Satriano (Zell).

Trainerstimme

Jago Maric (Trainer FC 08 Villingen): "Mit der ersten Hälfte bin ich sehr zufrieden. Wir haben das Spiel kontrolliert und verdient geführt. Ich bin aber enttäuscht vom Auftritt meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Wir haben das, was zuvor noch gut war, in zweiten Durchgang schlecht gemacht und daher verdient verloren. So kann man nicht auftreten."