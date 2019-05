von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SSV Reutlingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). Als das Spiel gegen den Ex-Zweitligisten Mitte März ursprünglich hätte stattfinden sollen, waren beide Mannschaften noch im Kampf um einen der ersten beiden Plätze. Dann machte die Witterung der Austragung jedoch einen Strich durch die Rechnung – und so geht es beim Nachholtermin nur noch darum, etwas Boden in der Tabelle gut zu machen. Für den FC 08 ergibt sich der zusätzliche Ansporn daraus, nach dem samstäglichen 4:2 gegen die Stuttgarter Kickers weiteres Selbstvertrauen im Hinblick auf das Südbadische Pokalfinale in Pfullendorf gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen zu tanken. „Natürlich wollen wir auch mit einer möglichst guten Platzierung in der Oberliga abschließen“, macht Nullacht-Trainer Jago Maric deutlich. Und rechnet vor: „Mit einem Sieg gegen Reutlingen könnten wir punktemäßig zum Viertplatzierten aus Freiberg aufschließen.“

Gründe genug, um die bestmögliche Mannschaft auflaufen zu lassen. Mit dem Pokalfinale im Hintergrund wollen die Nullachter gleichwohl kein Risiko eingehen, weshalb Stjepan Geng eher eine Pause erhalten dürfte. Wieder im Kader dürfte hingegen Umut Sönmez sein. Ob er von Anfang an spielt, ist jedoch fraglich. Im großen Stil rotieren lassen möchte Maric hingegen nicht.

Der SSV Reutlingen hat enttäuschende, teilweise gar chaotische Wochen hinter sich. Nach einer Negativ-Serie wurde Cheftrainer Teo Rus entlassen. Der Sportliche Leiter, Giuseppe Ricciardi, sowie der Fußball-Vorsitzende des SSV, Michael Schuster, kündigten zudem ihren Rücktritt zum Saisonende an. Und die Mannschaft sah sich am vergangenen Samstag beim 1:0 gegen Normannia Gmünd mit einem Stimmungsboykott der Ultras sowie einem Plakat mit der Aufschrift „Versager: Ihr auf Insta – wir im Herzen“ konfrontiert, das wohl darauf hindeutete, einige Akteure seien mehr mit der Pflege ihrer Social-Media-Auftritts als mit der richtigen Einstellung beschäftigt. Der bisherige Co-Trainer, Volker Grimminger, hat das Zepter nun übernommen. Der Sieg gegen Gmünd war ein erstes kleines Erfolgserlebnis, weitere sollen möglichst folgen. Nicht zuletzt, darauf hoffen einige Reutlinger Fans, erwartet man von den SSV-Akteuren auch, am vorletzten Spieltag dem Rivalen Stuttgarter Kickers im Meisterschaftskampf noch ein Bein zu stellen.

Nach der enorm starken Vorrunde sind die Kickers von der Kreuzeiche jedenfalls auf den derzeit neunten Tabellenplatz abgerutscht – etwas Ergebniskosmetik täte daher Not. Sinnbildlich für das Nachlassen der letzten Wochen steht auch Stürmer Cristian Giles, der vor der Saison von den Nullachtern zum SSV gewechselt war und zunächst fast nach Belieben traf, ehe sich auch bei ihm eine Flaute einstellte.

Jago Maric erwartet ein interessantes Spiel ohne die ganz großen Zwänge, in dem beide Teams gleichwohl unbedingt gewinnen wollen. Die Begegnung ist als Sicherheitsspiel deklariert. Angesichts des Werktages, der zuletzt durchwachsenen Ergebnisse und der eher unattraktiven Witterung, dürften allerdings weniger Reutlinger Anhänger als in den letzten Jahren die Fahrt nach Villingen antreten.