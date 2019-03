von SK

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen und Angreifer Yanick Haag gehen ab sofort getrennte Wege. Der Oberligist entsprach einem Wunsch des Stürmers auf sofortige Auflösung des Vertrags. "Es kam etwas überraschend, aber für uns steht der menschliche Aspekt im Vordergrund", betont der Sportvorstand des FC 08, Arash Yahyaijan, zum etwas überraschenden Abgang von Haag. Der 23-Jährige bat vergangene Woche um die Auflösung seines noch zweieinhalb Jahre dauernden Vertrages. Der Verein kam dem Wunsch umgehend nach.

Haag macht für seinen Schritt vor allem persönliche Gründe geltend. "Yanick verspürte Heimweh und wollte wieder zurück in seine Heimat in der Nähe von Ludwigsburg. Zudem möchte er dort so schnell wie möglich eine Berufsakademie-Ausbildung beginnen", erläutert Yahyaijan die Beweggründe des talentierten Offensivspielers. "Sportlich ist sein Entschluss für uns natürlich schade. Wir müssen uns jetzt schnell nach Ersatz umsehen. Menschlich konnten wir die Motive von Yanick sehr gut nachvollziehen. Von daher wollten wir ihm keinesfalls Steine in den Weg legen", ergänzt der FC 08-Sportvorstand. Haag ist in dieser Woche in seine Heimat zurückgekehrt, um sich dort gleich um seine beruflichen Perspektiven zu kümmern, die für ihn momentan Priorität haben. Im Sommer, so Yahyaijan, werde sich Haag aber mit Sicherheit wieder auch dem Fußball widmen und sich einem Verein im Raum Ludwigsburg anschließen. Yahyaijan: "Damit haben wir absolut kein Problem."

Sportlich lief es für den Stürmer zuletzt nicht mehr so gut unter Chefcoach Jago Maric. Nach der Winterpause saß er meistens auf der Ersatzbank. "Mit seiner sportlichen Situation war Yanick zuletzt auch nicht zufrieden. Das hat seinen Wunsch, den Verein zu verlassen, vermutlich noch verstärkt", zeigt Yahyaijan auch dafür Verständnis. Da Yanicks Brunder Patrick nach wie vor beim FC 08 Villingen spielt, wird die Verbindung zu ihm aber sicher bestehen bleiben.