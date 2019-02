von Markus Peiker

Fußball-Oberliga: SGV Freiberg – FC 08 Villingen 2:2 (2:0). (mp) Der FC 08 Villingen erwischte einen guten Start nach der Winterpause. Nach einem 0:2-Halbzeitrückstand kamen die Nullachter noch zu einem hochverdienten 2:2-Unentschieden bei Tabellenführer SGV Freiberg und untermauerten ihre Ambitionen im Aufstiegskampf.

Bei den Schwarzwäldern spielten mit Umut Sönmez (im Angriff) und Sanoussy Baldé (im defensiven Mittelfeld) zwei Neuzugänge, die in der Winterpause verpflichtet worden waren. Tabellenführer Freiberg hatte vor 550 Zuschauern auf dem heimischen Kunstrasenplatz den besseren Start, profitierte aber von einer zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung von Marvin Maier. Der Unparteiische zeigte nach einem Dreikampf zwischen den beiden Villingern Mauro Chiurazzi und Sanoussy Baldé mit Freibergs Spetim Muzliukaj auf den Elfmeterpunkt, was aus Sicht der Gäste nicht zwingend notwendig war. „Das hat der Freiberger Angreifer clever gemacht“, kommentierte Villingens Innenverteidiger Dragan Ovuka die Szene nach dem Spiel. SGV-Topstürmer Marcel Sökler scheiterte zunächst an Nullacht-Torhüter Christian Mendes, aber im Nachschuss war der Torjäger zur Stelle und markierte mit seinem 20. Saisontreffer die 1:0-Führung (8.) für die Gastgeber.

Trotz dieses frühen Rückstandes blieben die Gäste unbeeindruckt und hatten nach rund einer Viertelstunde durch Damian Kaminski die Chance zum Ausgleich. Aber den nächsten Treffer erzielte wiederum der Spitzenreiter, dieses Mal unter gütiger Mithilfe der Villinger. Baldé verlor im Zweikampf unnötig den Ball. SGV-Mittelfeldspieler Patrick Fossi zog auf und davon und traf mit einem platzierten Schuss zum 2:0 (33.). So ging es mit einer deutlichen 2:0-Führung für die effektiv spielenden Gastgeber in die Pause.

Die Nullachter übernahmen in der zweiten Halbzeit immer mehr die Initiative und drängten den Spitzenreiter in die Defensive. Es dauerte aber bis zur 69. Spielminute, bis die Bemühungen der Gäste belohnt wurden. Der eingewechselte Teyfik Ceylan bediente Benedikt Haibt. Der Nullacht-Kapitän, der in der zweiten Halbzeit eine sehr starke Leistung zeigte, verkürzte auf 2:1. Die Nullachter waren nun dran. Nach Zuspiel von Haibt zielte Nico Tadic aus 16 Metern knapp über das gegnerische Tor (74). Kurz darauf scheiterte der eingewechselte Yanick Haag an SGV-Torhüter Thomas Bromma.

In der 80. Minute forderten die Nullachter vehement Elfmeter, als Dragan Ovuka im gegnerischen Strafraum am Trikot gezogen wurde, der Pfiff des Schiedsrichters blieb aber aus. In der 89. Minute blieb dem Schiedsrichter nach einem klaren Foul an Haibt jedoch nichts anderes mehr übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Yanick Haag schnappte sich den Ball, scheiterte mit seinem Versuch aber an Torhüter Bromm. Den zurückspringenden Ball lenkte Freibergs Steven Kröner allerdings zum hochverdienten 2:2-Ausgleich für den FC 08 Villingen ins eigene Tor. Tore: 1:0 Marcel Sökler (8., Elfmeter im Nachschuss), 2:0 Patrik Fossi (33.), 2:1 Benedikt Haibt (69.), 2:2 (89., Eigentor). Schiedsrichter: Marvin Maier (Windschläg). Zuschauer: 550.

FC 08 Villingen: Mendes, Stark, Ovuka, Mauro Chiurazzi, Stark, Baldé (60. Ceylan), Serpa, Weißhaar, Haibt, Kaminski (69. Yanick Haag), Sönmez.