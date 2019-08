In seinen Glanzzeiten als Tennisprofi nannte Boris Becker den Centre Court in Wimbledon liebevoll „mein Wohnzimmer“. Hier fühlte er sich wohl, hier war er eine Macht und von den Gegnern gefürchtet. Hier feierte Becker seine größten Erfolge.

Seit Samstag hat auch der FC 08 Villingen wieder ein „Wohnzimmer“, die MS Technologie Arena. Wunderschön gelegen, herrlich konzipiert mit Zuschauerrängen bis dicht an das Spielfeld: Eigentlich übte das Friedengrundstadion schon immer einen großen Reiz auf die Fußballer und Besucher aus.

Doch mit den Jahren verlor die Arena ihre Anziehungskraft. Zu viel Flickwerk, die Stehränge zum Teil marode, die Tribüne wenig einladend, von Gemütlichkeit keine Spur. Statt der eigentlichen Kapazität von 10.000 Zuschauern waren jahrelang nur noch 4999 Besucher zugelassen. Das Bauwerk konnte mit den wachsenden Vorschriften nicht mehr Schritt halten.

Doch nun erstrahlt das Stadion in neuem Glanz. Der Stadt Villingen-Schwenningen, einigen Sponsoren und dem Team um Andreas Flöß sei Dank. Der gelernte Architekt und FC 08-Beiratsvorsitzende schaffte es, die Arena so zu modernisieren, dass nun wieder dauerhaft Zuschauerzahlen erlaubt sind, die am fünfstelligen Bereich kratzen. Solche Quoten machen Laune. Nicht nur die Spieler haben wieder ein tolles Wohnzimmer, auch die Zuschauer fühlen sich wohl in diesem herrlichen Viereck. Wie prickelnd diese Atmosphäre ist, konnte jeder spüren, der am Samstag beim DFB-Pokalspiel war.

Mit dem Umbau ist allen Beteiligten ein großer Wurf gelungen, der dem Verein mehr Einnahmen und einen größeren finanziellen Spielraum eröffnet. Das ist auch bitter nötig, will der FC 08 den Sprung in die Regionalliga schaffen.

Die Partie gegen Düsseldorf macht Appetit auf mehr. Die Bühne ist bereitet für eine Vielzahl solcher Spiele. Villingen hat wieder eine Arena, die höchsten Ansprüchen genügt – und hoffentlich bald wieder einen großen Gegner.