von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Mittwoch, 19.30 Uhr). Zum ersten echten Flutlichtspiel in der MS-Technologie-Arena kommt am Mittwochabend ein Derby-Gegner und Aufsteiger – aber gewiss kein gewöhnlicher. Im Mai diesen Jahres war es beim Südbadischen Pokalfinale ein harter Kampf, bis die Nullachter das Team aus Rielasingen bezwungen hatten.

Während südbadische Oberliga-Neulinge meist einen Außenseiter-Status besitzen, ist die Mannschaft von Trainer Michael Schilling qualitativ sehr gut besetzt. Das unterstrich Rielasingen in seinen bisherigen Oberliga-Begegnungen, so dass nach drei Spielen bereits sechs Punkte auf dem Konto stehen. Zuletzt gab es am Samstag vor gut 1000 Besuchern ein 2:0 gegen den SSV Reutlingen. „Das wird ein heißer Tanz“, ist sich auch Nullacht-Trainer Jago Maric bewusst. Seiner Meinung nach sind die Rielasinger bereits jetzt in der Oberliga angekommen. „Dennoch muss unser Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen.“

Gerademal drei Monate ist es her, dass die Villinger im Pokalfinale die Mannschaft von der Schweizer Grenze mit 3:1 besiegten. Ist das ein psychologischer Vorteil? „Nein“, sagt Jago Maric. „Es ist eine völlig neue Partie mit ganz anderen Vorzeichen. Aber wir spielen zu Hause und wollen unsere Heimstärke vor eigenem Publikum einmal mehr unter Beweis stellen.“

Wiedersehen: Rielasingens Torhüter Christian Mendes stand in der vergangenen Saison noch beim FC 08 zwischen den Pfosten. | Bild: Jürgen Rössler

Gleichwohl hält Maric das Team von Michael Schilling für sehr homogen. „Allenfalls in der Breite könnten sie Probleme bekommen, wenn ein paar Leistungsträger verletzt sind.“ Das ist akutell jedoch nicht der Fall. Gerade die Ex-Nullachter Nedzad Plavci, der gegen Reutlingen ein Tor erzielte, sowie Cristian Mendes, der den Sieg festhielt, zählen zu den tragenden Säulen. Als dritter ehemaliger Akteur des FC 08 ist inzwischen auch Defensivmann Frederick Bruno an die Talwiese gewechselt.

Bei den Nullachtern, die vorläufig weiter das Oberliga-Tabellenende zieren, gibt es personell wenig Neues. Kapitän Benedikt Haibt, Stjepan Geng und Nico Tadic fallen nach wie vor aus. Gerade in „Englischen Wochen“ macht sich das schmerzlich bemerkbar. Dennoch zeigt sich Jago Maric optimistisch: „Wir werden alles reinwerfen. Und wenn wir 90 Minuten hochkonzentriert bleiben, ist mir nicht bange.“

Es wird die erste Partie der Villinger im Stadion sein, bei der Flutlicht-Atmosphäre herrscht. „Ich freue mich darauf“, sagt Jago Maric. „Ich hatte das schon mal mit dem FC 08 in Nöttingen und auch einmal in Bissingen – es ist ein besonderes Flair.“

Nur gut 60 Kilometer trennen die beiden Kontrahenten in diesem südbadischen Derby. Beim 1. FC Rielasingen-Arlen herrscht große Lust auf die Oberliga. Das Zuschauerinteresse ist enorm, was sich sicher auch am Mittwochabend an der Zahl der Gäste-Fans in Villingen zeigen wird. Die Nullacht-Verantwortlichen gehen ebenfalls davon aus, dass dieses Flutlicht-Derby überdurchschnittlich viele eigene Anhänger motivieren wird. Es werden mehr als 1000 Besucher erwartet.