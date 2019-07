Fußball: (mp) Der FC 08 Villingen scheint für den Oberliga-Auftakt am kommenden Samstag beim Göppinger SV (14 Uhr) gerüstet. In zwei Vorbereitungsspielen innerhalb von achtzehn Stunden gewann die Mannschaft von FC 08-Trainer Jago Maric am Freitagabend beim südbadischen Verbandsligisten FC Radolfzell mit 4:0 (wir berichteten) und tags darauf beim württembergischen Verbandsliga-Absteiger VfL Nagold mit 2:0.

VfL Nagold – FC 08 Villingen 0:2 (0:0). Nur achtzehn Stunden nach dem starken Auftritt am Bodensee gastierte der FC 08 Villingen beim württembergischen Verbandsliga-Absteiger VfL Nagold. Die erste Halbzeit verlief ohne nennenswerte Höhepunkte, abgesehen von der gelb-roten Karte gegen Nullacht-Defensivspieler Gianluca Serpa, der sich zunächst ein Foulspiel leistete und danach wegen Meckerns (29.) die Ampelkarte sah.

Nach der Pause wurden die Aktionen des Oberligisten zielstrebiger. Nach einem Foulspiel an Volkan Bak verwandelte Tevfik Ceylan den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung für die Gäste. Danach verhinderte Nullacht-Torhüter Andrea Hoxha in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen einen gegnerischen Angreifer den möglichen Ausgleich (80.). Fünf Minuten vor Spielende schloss Luca Crudo einen Konter zum 2:0-Endstand ab.

„In der ersten Halbzeit zeigte sich schon, dass unsere Spieler schwere Beine hatten. Die gelb-rote Karte gegen Serpa war völlig unnötig. In Unterzahl haben wir aber solide gespielt und verdient gewonnen“, kommentierte Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan die Partie.