von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Wenn eine Mannschaft in der 90. Minute den Ausgleich erzielt, müsste sie mit einem Punkt eigentlich zufrieden sein – vor allem, wenn dieser auswärts beim Tabellenführer geholt wird. Zufrieden waren die Fußballer des FC 08 Villingen in Freiberg letztlich auch. Dass der Punkt aber aufgrund des späten 2:2 glücklich sei, wollte auch von Seiten des Gastgebers niemand behaupten. „In der zweiten Hälfte haben wir vielleicht noch zehn Prozent der Zweikämpfe gewonnen“, sagte SGV-Coach Ramon Gehrmann. In der Tat hätten die Nullachter bei präziserer Chancenverwertung schon früher den Ausgleich erzielen können. Vermutlich wäre dann auch ein Sieg gegen nachlassende Freiberger möglich gewesen.

Manches geht schief: Dass sich die Gastgeber aus dem Raum Ludwigsburg die erste Heimpartie des Jahres 2019 anders vorgestellt hatten, verdeutlichte am Montag auch ein Artikel in der „Südwest Presse“: "Das Stadionmagazin wegen einer kaputten Maschine in der Druckerei nicht ausgeliefert, der VIP-Raum wegen eines Wasserrohrbruchs gesperrt, das Mikrofon bei der improvisierten Pressekonferenz auf dem Kunstrasen zeitweise defekt und vor allem das Ergebnis sowie die Leistung unbefriedigend – beim SGV Freiberg war im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause der Wurm drin“, war dort sehr deutlich zu lesen. Auch wenn die Leistung des Teams um Torjäger Marcel Sökler (inzwischen 20 Treffer) so schlimm nicht war: In der ersten Hälfte zeichnete den Gastgeber immerhin noch eine Chancenverwertung von annähernd 100 Prozent aus, während die Nullachter dem Tabellenführer in Halbzeit zwei gänzlich den Schneid abkauften und von den mehr als 100 mitgereisten Villinger Fußballfans viel Beifall ernteten.

Viel Lob: Der Sportliche Leiter des FC 08, Arash Yahyaijan, sparte ebenfalls nicht mit Lob für seine Mannschaft: „Ich habe großen Respekt vor dem Team: Da hast du eine solch schwierige Vorbereitung, liegst zur Halbzeit unglücklich mit 0:2 hinten und raffst dich dann so wieder auf. Das schaffen nur intakte Mannschaften.“ Als Eckpfeiler nannte Yahyaijan Kapitän Benedikt Haibt, Dragan Ovuka, Tobias Weißhaar, aber auch Rückkehrer Tevfik Ceylan.

Licht und Schatten: Was Neuzugang Umut Sönmez betrifft, war der Sportliche Leiter ebenfalls sehr angetan: „Jeder hat gesehen, wie wichtig er für uns ist. Umut hat Präsenz, Qualität und wird uns noch viel Freude bereiten“, sagte Yahyaijan. Weniger gut lief es hingegen für den zweiten Villinger Winter-Neuzugang, Sanoussy Baldé. Er leitete mit einem Fehlpass das zwischenzeitliche 2:0 für Freiberg ein. Vorläufig noch keine Oberliga-Spielzeit erhielt hingegen der dritte Neue, Saheed Mustapha, der noch etwas Zeit benötigen dürfte.

Vermutlich Kunstrasen: Trotz ihres guten Auftritts haben die Nullachter einen Rang in der Tabelle verloren und befinden sich nun auf Platz sieben. Da jedoch mindestens noch acht Teams den Kampf um den Titel und die Vizemeister unter sich ausmachen dürften, hat die Tabelle 15 Spieltage vor Schluss nur bedingt Aussagekraft. Gegen den FV Ravensburg wollen die Nullachter am Samstag (15 Uhr) einen wichtigen Dreier landen, zumal es danach mit den Auswärtsspielen in Friedrichstal und Spielberg zu den beiden Schlusslichtern der Liga geht. Apropos Ravensburg: Die Partie gegen die Oberschwaben kann allem Anschein nach nicht im Friedengrund-Stadion ausgetragen werden, sodass man wohl mit dem Kunstrasen wird vorlieb nehmen müssen. Eventuell dürfte damit auch die Einweihung des neuen VIP-Bereiches auf Samstag, 16. März, verschoben werden. An diesem Tag gastiert der SSV Reutlingen im Friedengrund, was vermutlich auch ein schöner Anlass wäre.