von unserer Sportredaktion

Fußball, südbadischer Pokal: Ab sofort startet der Vorverkauf für das Pokalfinale, das der FC08 Villingen am Samstag, 25. Mai, in Pfullendorf gegen den 1. FC Rielasingen Arlen bestreitet. Die Eintrittskarten sind heiß begehrt. Doch der FC 08 Villingen hat vorgesorgt und rechtzeitig beim südbadischen Fußballverband ein eigenes Kartenkontingent bestellt. Der Ticketvorverkauf erfolgt bei Personal Warrle in der Bleichestraße 3 in VS Villingen (Telefon 07721/9967090). Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr, freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr. Auch telefonische Kartenvorbestellungen sind möglich. Die Stehplatzkarten kosten im Vorverkauf 9 Euro (6 Euro ermäßigt). Sitzplatzkarten sind für 14 Euro zu haben.

Die Anstoßzeiten wurden vom DFB im Rahmen des großen Finaltags der Amateure noch nicht endgültig festgelegt. Nur so viel ist klar: In Pfullendorf wird am 25. Mai entweder um 14:15 oder um 16:15 Uhr gespielt. „Der FC 08 Villingen würde sich natürlich freuen, wenn zahlreiche Fans die Mannschaft von Trainer Jago Maric in die Geberit-Arena begleiten und lautstark unterstützen würden. Bereits beim Pokalfinale vergangenes Jahr in Lahr hatte die Partie aufgrund des großen Anhangs für uns ja fast schon Heimspielcharakter“, sagt FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff.