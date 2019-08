von unserer Sportredaktion

Fußball: Der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel diesen Samstag (15:30 Uhr) in der MS Technologie-Arena geht in die heiße Schlussphase. Wer sicher ein Ticket haben möchte, sollte die letzte Vorverkaufsmöglichkeit an der MS Technologie-Arena am Freitag von 15 bis 18 Uhr nutzen. Voraussichtlich wird es aber auch noch Tickets am Spieltag an den Stadionkassen geben.

Wer sich mit aktuell für das DFB-Pokal-Spiel produzierten Fanartikeln eindecken möchte, kann diese ebenfalls an der MS-Technologie-Arena bereits beim Kartenvorverkauf tun. FC 08-Fan-Shirts gibt es für 15 Euro zu kaufen. Ein Original-Begegnungsschal FC 08/Fortuna gibt es für 10 Euro.

Für Speisen und Getränke in der MS Technologie Arena ist am Spieltag gesorgt. Auch auf die Fortuna-Fans wartet die legendäre FC 08-Stadiongrillwurst, die bereits die St. Pauli-Fans bei ihrem DFB-Gastspiel in Villingen begeisterte und es 2014 zu Deutschlands bester Stadionwurst schaffte. Um den Verkauf möglichst reibungslos zu gestalten, hat der FC 08 ein Bon-Wertmarken-System eingerichtet. Sowohl an den Ticketkassen, dem Fanartikelstand als auch bei den Verkaufsständen sind Bonkassen eingerichtet. Mit den gekauften Bons können Getränke und Essen zügig abgeholt werden.

Der FC 08 Villingen rechnet mit einem großen Andrang am Samstag an der MS Technologie-Arena. Da die Parkplätze im Friedengrund nicht annähernd ausreichen werden, haben die Verantwortlichen vorgesorgt und versucht, die Parkplatzsituation etwas zu entspannen. Ausweichparkplätze sind beschildert. Der nächstliegende Parkraum zum Stadion ist die Wiese an der Vöhrenbacher Straße in Richtung Hammerhalde. Ein wichtiger Sicherheitshinweis an die Fans: Keinesfalls die L181 in Richtung Pfaffenweiler überqueren, sondern den ausgezeichneten Fußweg über die Unterführung nehmen. Mit dem Parkplatz an der IHK-Akademie in der Peterzeller Straße 8 hat der FC 08 einen weiteren Ausweichparkplatz ausgewiesen, von dem aus man die MS Technologie Arena ebenfalls zu Fuß erreicht.

Es gibt noch einen weiteren, wichtigen Ausweichparkplatz, und zwar in der Heinrich-Hertz-Straße 45 bei Continental. Von dort hat der FC 08 in Absprache mit einem Busunternehmen einen Shuttle-Service in Richtung Friedrichspark eingerichtet, wo die Fans in der Nähe des Stadions aussteigen können. Von dort aus gibt es auch wieder einen Shuttle-Rücktransport zum Continental-Parkplatz. Der Shuttle-Verkehr startet bereits Samstagmorgen um 11 Uhr.

Noch ein Hinweis in Sachen Taschen und Rucksäcke: Diese dürfen nur in die MS Technologie-Arena mitgenommen werden, wenn sie die Größe A4 nicht überschreiten. Andernfalls gibt es keine Möglichkeit, Rucksäcke oder Taschen am Stadion zu deponieren, sie müssten also gegebenenfalls im eigenen Auto zurückgelassen werden.

Für Schiedsrichter noch der Hinweis, dass diese ihre Eintrittskarten an der Kasse 1 am Spieltag abholen können.