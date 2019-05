von Marius Faller

Fußball-Oberliga: 1. CfR Pforzheim – FC 08 Villingen 3:1 (0:0). Nach der 1:2-Niederlage im Nachholspiel unter der Woche gegen den SSV Reutlingen hatte sich die Mannschaft von Jago Maric beim Auswärtsspiel in Pforzheim viel vorgenommen. Die bessere Anfangsphase erwischten jedoch die Gastgeber, die in den ersten zehn Minuten viel Druck ausübten und nach acht Minuten mit einem Distanzschuss das Tor von Christian Mendes nur knapp verfehlten. Die Nullachter ihrerseits meldeten sich nach zwölf Minuten in der Partie an, als Damian Kaminski mit einem Kopfball den Pforzheimer Torhüter Manuel Salz zu einer ersten Parade zwang.

Chancenarme erste Hälfte

Die Villinger spielten von nun an mutiger und hielten den Ball länger in den eigenen Reihen, Pforzheim verlegte sich aufs Kontern. Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit ging es für beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabine. Die Pforzheimer zeigten sich nach dem Seitenwechsel aggressiv in den Zweikämpfen. CfR-Kapitän Dominik Salz setzte nach einer Stunde einen Schuss aus aussichtsreicher Position knapp neben das Tor. Villingens Teyfik Ceylan scheiterte kurz darauf mit einem gefühlvollen Schlenzer an Manuel Salz.

Folgenschwerer Ballverlust

Ab der 72. Minute nahm die Partie dann so richtig Fahrt auf: Nach einem Ballverlust der Nullachter im Mittelfeld bediente Stanley Ratifo Dominik Salz mustergültig von der linken Seite, der nur noch zum 1:0 einschieben musste.

Ceylan trifft im Nachschuss

Nur vier Minuten schraubte sich Bogdan Alexandru Christescu nach einem Eckball im Villinger Fünfmeterraum höher als alle anderen und erhöhte per Kopf auf 2:0 (76.). Die Gäste zeigten Moral und erzielten nur eine Minute später den Anschlusstreffer. Einen Schuss von Benedikt Haibt konnte der gute Manuel Salz im Tor der Pforzheimer noch entschärfen, gegen den Nachschuss von Teyfik Ceylan war er dann jedoch machtlos (77.). In der Schlussphase merkte man den Gästen an, dass es für sie das vierte Spiel innerhalb von elf Tage war. Nach 92 Minuten eroberte sich die Heimmannschaft im Mittelfeld den Ball. Nach einer Drei-gegen-Eins-Situation konnte Jonathan Michael Zinram am Ende mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung sorgen.

Tore: 1:0 Dominik Salz (72.), 2:0 Bogdan Alexandru Christecu (76.), 2:1 Teyfik Celan (77.), 3:1 Jonathan Michael Zinram (92.). SR: Philipp Schlegel (Unterstadion), ZS: 300.