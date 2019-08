von unserer Sportredaktion

Fußball, DFB-Pokal: Der Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel am Samstag, 10. August (15:30 Uhr) in der MS Technologie-Arena läuft bisher sehr zufriedenstellend für den FC 08 Villingen. Schon rund 6.500 Karten haben Abnehmer gefunden. „Wir streben natürlich an, dass die MS Technologie Arena ausverkauft sein wird. Dieses Ziel scheint uns derzeit durchaus realistisch“, sagt FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff.

Die maximale Stadionkapazität liegt nach Absprache mit der Stadt Villingen-Schwenningen nun bei 9.985 Zuschauern. Darin enthalten sind 612 Sitzplätze, die aufgrund der zu geringen Zahl und Vergabe von Kontingenten nicht in den freien Verkauf gehen konnten. Somit waren 9.373 Stehplatzkarten im freien Verkauf. Derzeit sind also noch knapp 3000 Karten zu haben. Wer noch Tickets möchte, sollte sich sputen. Der Kartenvorverkauf an der MS Technologie Arena wird am Freitag von 15 bis 18 Uhr fortgesetzt. Außerdem sind die Kassenhäuschen im Friedengrund am Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Letzte Möglichkeit, die Karten am Stadion im Vorverkauf zu erwerben, ist am Freitag, 9. August, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr.

Der DFB-Veranstaltungsleiter und FC 08-Beiratsvorsitzende, Andreas Flöß, zeigt sich mit dem Vorverkauf ebenfalls sehr zufrieden und bedankt sich noch mal bei der Stadt Villingen-Schwenningen: „Vor allem dank der Unterstützung des Bürgeramtsleiters Ralf Glück sowie Oberbürgermeister Jürgen Roth konnten wir für das DFB-Pokalspiel eine Ausnahmeregelung erzielen. Dass jetzt 9.985 Zuschauer in die MS Technologie-Arena dürfen, war auch Ergebnis eines externen Gutachtens auf Basis der Entfluchtungssimulation“, sagt Andreas Flöß.

Aus der Ausnahmeregelung soll künftig eine Dauerlösung werden. Föß: „Wir werden gemeinsam mit der Stadt ein Sicherheitskonzept entwerfen. Außerdem sollen die jetzt zusätzlich geschaffenen Entfluchtungsbereiche beibehalten und nicht mehr zurückgebaut werden. Ziel ist es, die Zuschauerkapazität von knapp 10.000 dauerhaft beizubehalten.“