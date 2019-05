von Stefan Ummenhofer

Fußball-Oberliga: Die Stimmung in der gut besuchten VIP-Lounge des FC 08 Villingen war am Samstag nach der Partie sichtbar zweigeteilt. Während die Villinger Gäste und Verantwortlichen strahlten, wirkten die Gesichter der ebenfalls zahlreichen Kickers-Vertreter verständlicherweise eher eingefroren. Das lag weniger an den winterlichen Temperaturen im Friedengrund, als vielmehr an der 2:4-Niederlage des Meisterschaftsfavoriten, der in der Tabelle nur noch zweiter ist. „Wir haben es nicht geschafft, unsere verletzungsbedingten Defensiv-Ausfälle zu kompensieren“, sagte Stuttgarts Trainer Tobias Flitsch. Er zeigte sich gleichwohl optimistisch, „trotz unseres Spiels, das zum Wetter passte“, das Saisonziel Aufstieg noch zu erreichen. Eines gab Flitsch allerdings zu denken: „Wir haben in 29 Spielen gerade einmal 18 Gegentore kassiert – in den letzten beiden Partien dann aber jedoch acht.“

Wetterkapriolen: Einlaufkinder und schwarz-weiße Luftballons, die vor dem Anpfiff in den Himmel stiegen – eigentlich war alles vorbereitet für ein besonderes Spiel. Das Einzige, was nicht mitmachte, war das Wetter. Beißender Schneeregen, ein rutschiger Rasen – Fußball im Mai sieht eigentlich anders aus. Immerhin waren die Nullachter auf die weiße Pracht vorbereitet: Urgestein Werner Felgenhauer warf nach einer knappen halben Stunde einen leuchtend roten Ball für das bis dato benutzte weiße Spielgerät aufs Feld, was überaus sinnvoll war. Besser mit den Bedingungen zu Recht kam der FC 08, obgleich es für die Villinger angesichts der Tabellensituation um weniger ging: „Die Jungs haben ein tolles Spiel abgeliefert und kämpferisch alles in die Waagschale geworfen“, freute sich Trainer Jago Maric. Zwar habe man durch diesen Sieg an Selbstvertrauen gewonnen, bis zum Pokalfinale am 25. Mai in Pfullendorf gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen sei es jedoch noch weit. Deshalb könne man auch keine Rückschlüsse ziehen, dass die Startformation vom Samstag auch die Elf im Finale sei.

Überdacht: Das grenzwertige Wetter hatte indes auch noch eine andere Folge: Kurz vor dem Anpfiff drängten die im Freien stehenden Kickers-Ultras unter das Dach der Paul-Riegger-Tribüne, wobei einige von ihnen auch den Rasen überquerten und sich vor der Bande stauten. Nach kurzer Rücksprache gaben Polizei und Ordner den Platz unter dem Dach für die Gäste-Fans frei. Die bis dato dort stehenden Zuschauer mussten sich etwas in die Mitte bewegen, was nicht jedem unter den Villinger Anhängern gefiel. Polizisten bildeten einen Puffer zwischen den Fan-Lagern. Die Kickers-Fans blieben selbst angesichts der ärgerlichen Niederlage absolut friedlich, auch wenn sich einige Akteure der „Blauen“ manches von ihren Anhängern anhören mussten. Insgesamt waren statt der erwarteten 500 – wohl aufgrund der Witterung – „nur“ schätzungsweise 250 Stuttgarter in den Friedengrund gereist.

Wiedersehen: Kein schönes Wiedersehen war es am Samstag für die beiden Ex-Nullachter bei den Kickers: Daniel Niedermann musste in der 62. Minute nach einem Foul an Benedikt Haibt mit der Ampelkarte vom Feld, und auch der mehrfach offiziell begrüßte Ex-Trainer und Sportliche Leiter der Kickers, Martin Braun, hatte sich die Rückkehr anders vorgestellt. Nach der Partie saßen er, Jago Maric und der Sportliche Leiter der Nullachter, Arash Yahyaijan, noch eine Weile zur Analyse zusammen.

Bahlingen im Aufwind: Der Gewinner des Spieltags heißt Bahlinger SC. Die Kaiserstühler sicherten sich mit einem überzeugenden 3:1 beim direkten Verfolger aus Bissingen die Tabellenführung und haben nun mit einer niederlagenfreien Rückrundenbilanz von elf Siegen und drei Unentschieden die Meisterschaft selbst in der Hand. Das Restprogramm an der Spitze ist spannend: Bahlingen empfängt noch Nöttingen und Göppingen und muss zwischendurch beim heimstarken SV Oberachern ran. Die Stuttgarter Kickers, die einen Punkt und acht Tore hinter dem BSC liegen, empfangen am Samstag Spielberg, müssen anschließend aber noch nach Reutlingen und Bissingen. Der dortige FSV, vier Zähler hinter den Kickers, hat mit Gmünd (A) und Neckarsulm (H) das möglicherweise einfachste Restprogramm. Sollte der FSV dann noch eine Chance zumindest auf Platz zwei haben, würde die finale Partie gegen die Kickers am 30. Mai wohl nicht im heimischen Stadion am Bruchwald, sondern in Großaspach ausgetragen werden.

Entspannt und doch motiviert: Der FC 08 kann sich derweil Liga-Rechenspiele nur noch insofern erlauben, als Platz vier wieder in Reichweite scheint. Ansonsten gilt der Focus dem Pokalfinale, „auch wenn wir noch möglichst viele Oberliga-Spiele gewinnen wollen“, wie Kapitän Benedikt Haibt betont. Damit möchte man am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den SSV Reutlingen gleich anfangen. Während jedoch der eine oder andere Akteur etwas Erholung braucht, könnte beispielsweise Stürmer Umut Sönmez in der Startformation stehen, falls er nach seiner Grippe wieder voll genesen ist.

Keven Feger verpflichtet

Beim FC 08 Villingen geht es weiter Schlag auf Schlag in Sachen Neuverpflichtungen. Am Wochenende unterschrieb der 28-jährige Außenverteidiger Keven Feger bei den Schwarz-Weißen, der bisher für den SV Oberachern spielte. Mit Feger holen die Nullachter einen erfahrenen Außenverteidiger, der viele Jahre für den Offenburger FV am Ball war. Zur Winterpause 2017/2018 wechselte Feger zum SV Spielberg, ein halbes Jahr später zum SV Oberachern. Dort machte er auch den FC 08-Stürmern vor einigen Wochen das Leben schwer.

Feger wohnt ihn Hausach, insofern ist die Entfernung nach Villingen für ihn gut machbar. „Uns war wichtig, mal wieder einen Spieler aus der Umgebung zu verpflichten, der sich mit dem FC 08 und dem Projekt identifiziert“, sagt FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Er lobt Feger als „sehr ehrgeizigen und vielseitig einsetzbaren Spieler.“ Beim Offenburger FV spielte Feger auch schon in der Offensive und erzielte allein in der Vorrunde der Saison 2017/2018 in 14 Spielen elf Tore.

Am 1. Dezember 2018 hatte Feger einen spektakulären Auftritt beim Torwandschießen im Aktuellen Sportstudio des ZDF und traf vor laufenden Kameras dreimal. Die Bremer Eggestein-Brüder brachten es nur zusammen auf diese Anzahl. Damit wird Feger beim Torwandschießen-Finale im ZDF zum Saisonende dabei sein.