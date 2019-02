von SK

Fußball: DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen 2:6 (0:3). (mp/daz) Für Landesliga-Spitzenreiter DJK Donaueschingen bedeutete dieses Spiel gegen den Nachbarn und Oberligisten aus Villingen das erste Vorbereitungsspiel nach der Winterpause. Auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz im Sportpark Allmendshofen vor über 100 Zuschauern hatten die Gäste den deutlich besseren Start und lagen nach einem Doppelpack von Kapitän Benedikt Haibt (5./20.), der im Sturmzentrum agierte, schnell mit 2:0 in Führung. Für das 3:0 zeichnete Neuzugang Umut Sönmez (38.) verantwortlich, der in seinem ersten Spiel im Trikot der Nullachter schon vielversprechende Ansätze zeigte.

Beide Mannschaften wechselten zur Pause kräftig durch, die DJK schickte fünf, die Nullachter sechs neue Spieler auf den Platz. Gleich auf Betriebstemperatur zeigt sich der eingewechselte Yanick Haag, der nachf Vorarbeit von Sönmez auf 4:0 (47.) erhöhte. Vier Minuten später nutzte Stephan Ohnmacht eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr zum ersten Treffer für die DJK. Erneut Yanick Haag markierte in der 60. Spielminute das 5:1. In der Schlussphase starteten die Gastgeber, nach einem Eckball für die Nullachter, einen Konter, den Benedikt Ganter zum 2:5 (75.) abschloss. Für den Schlusspunkt sorgte Damian Kaminski, der drei Minuten vor Spielende den Treffer zum 6:2-Endstand erzielte. „Insgesamt war es ein gutes Testspiel von uns. Gerade Umut Sönmez hat gezeigt, dass er uns in der Offensive doch sehr weiterhelfen kann. Ich denke, wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben“, stellte Nullacht-Sportvorstand Arash Yahyaijan fest.

Donaueschingens Trainer Tim Heine war nach der Niederlage überhaupt nicht enttäuscht. „Das Spiel passte sehr gut in unsere Vorbereitung. Für uns war es wichtig, bei guten Platzverhältnissen 90 Minuten zu spielen. Villingen hat in den ersten 45 Minuten Vollgas gegeben. Die zweiten 45 Minuten waren offener. Für uns war es eine gute Trainingseinheit und wir haben Anschauungsunterricht aus erster Hand erhalten. Das sind Spiele, die uns wirklich helfen. Da bleiben für uns viele Erkenntnisse für die nahe und ferne Zukunft.“

Am kommenden Samstag (14 Uhr) bestreitet der FC 08 sein letztes Vorbereitungsspiel beim württembergischen Verbandsligisten VfL Nagold, bevor dann am 16. Februar der Punktspielauftakt nach der Winterpause bei Tabellenführer SGV Freiberg ansteht. Donaueschingen spielt am Samstag beim FSV RW Stegen.