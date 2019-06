Jugendfußball: Ein erhoffter Oberliga-Aufstieg blieb zwar aus, dennoch blicken die Jugendtrainer und der Nachwuchskoordinator des FC 08 Villingen zufrieden auf die abgelaufene Saison in den Junioren-Verbandsligen zurück.

Die A-Junioren beendeten ihre Verbandsliga-Saison auf Platz vier. Ein Achtungserfolg, wenn man bedenkt, dass mit Furkan Sari sowie Niklas Heini die beiden besten Spieler die Mannschaft im Laufe der Saison in Richtung U23 verließen und der Kader von Trainer Nasser Alassani danach komplett aus Spielern des jüngeren A-Jugend-Jahrgangs und sogar aus vier B-Jugendlichen bestand. „Ich bin zufrieden. Die Jungs sind diszipliniert und haben gut gearbeitet, was man an den wenigsten Gegentoren in der Liga ablesen kann“, lobt Alassani.

Aller Voraussicht nach wird der bestehende Kader auch in der kommenden Saison ohne Abgänge zusammenbleiben. Auch wenn es zur kommenden Saison wohl kein Spieler direkt in die U23 schaffen wird, sieht der Trainer vor allem in Leon Albrecht ein vielversprechendes Talent für die Zukunft. In der kommenden Saison wird Reiner Scheu die Villinger U19 betreuen.

U17-Trainer Sascha Duffner zieht ein zweigeteiltes Fazit. „Im Verbandspokal, bei dem wir im Finale standen, haben wir eine sehr gute Saison gespielt. Die Verbandsliga-Runde mit Platz fünf war auch gut, allerdings hat uns die Konstanz gefehlt, um weiter oben in der Tabelle zu stehen“, analysiert Duffner, der dafür vor allem eine Ursache sieht: „Wir mussten in der Rückrunde dafür Tribut zollen, dass wir im Winter mit Erik Törtelyi, Erwin Hasimovic, Shahin Alassani und Felix Zeiser vier Stützen in die A-Jugend gegeben haben.“

Was die Weiterentwicklung der einzelnen Talente betrifft, zeigt sich Duffner hochzufrieden. „Jeder einzelne Spieler hat große Fortschritte gemacht. Wer für mich in dieser Saison herausragend war, ist Max Raufer. Ihm traue ich eine Zukunft in der Oberliga-Mannschaft des FC 08 definitiv zu.“ Duffner wird in der kommenden Saison die B2-Junioren übernehmen, Daniel Miletic wird sein Nachfolger.

Betreut künftig die B 1-Junioren: Daniel Miletic | Bild: Frank Scheid

Die beste Saison unter den drei Verbandsliga-Mannschaften spielten die C-Junioren. Unter der Regie von Daniel Miletic gewannen die Villinger den Südbadischen Verbandspokal, verpassten nur knapp aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs mit dem SC Freiburg II die Verbandsliga-Meisterschaft und wurden am Ende Zweiter. „Wir sind recht zufrieden mit der Saison. Natürlich ist es schade, dass es mit dem Titel und dem Aufstieg am Ende nicht geklappt hat. Letztlich ist es aber keine Schande, denn die Weiterentwicklung der Spieler steht im Vordergrund“, so Miletic, der allen seinen Spielern einen großen Sprung im Laufe der Saison bescheinigt.

Einer davon deutete mit 15 Saisontoren bereits so viel Potenzial an, dass es ihn zu einem Profiverein zieht: Lars Ganzhorn verlässt den FC 08 Villingen und unterschreibt beim 1. FC Köln einen Dreijahresvertrag. „Er ist sehr fleißig und hat das Potenzial, um sich in Köln durchzusetzen“, betont Miletic, der im kommenden Jahr die B1-Junioren in der Verbandsliga betreuen wird und mit Sohn David Miletic, Theo Blankenburg, Torhüter Fabio Krissler und Marvin Waldvogel gleich vier Spieler mitnehmen wird.

Sportdirektor und Jugendkoordinator Marcel Yahyaijan spricht auch ohne Meistertitel und Oberliga-Aufstieg von einer „positiven Saison. Es ist schade, dass die C-Junioren ihre sehr gute Runde nicht mit der Meisterschaft gekrönt haben. Insgesamt bin ich mit den Leistungen der Trainer und der Spieler zufrieden. Der Wechsel von Lars Ganzhorn nach Köln ist ein Indiz für unsere gute Arbeit“, resümiert Yahyaijan.

Nachdem in den vergangenen Jahren nur vereinzelt Spieler den Sprung aus der Jugendabteilung in die U23 der Nullachter schafften, blickt der Sportdirektor positiv in die Zukunft. „Wir haben von den Jahrgängen 2001 bis 2004 vier richtig gute Mannschaften, bei denen einige Jungs auf lange Sicht für die U23 und auch die Oberliga-Mannschaft interessant sein können. Ich sehe uns gut aufgestellt, um in der nächsten Saison mit der ein oder anderen Mannschaft um den Oberliga-Aufstieg zu spielen.“