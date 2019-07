Fußball: DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen 0:4 (0:2). Der FC 08 Villingen gewann das Testspiel bei Verbandsliga-Aufsteiger DJK Donaueschingen souverän mit 4:0 und beendete damit ein kräftezehrendes Wochenende mit einem Sieg.

Nachdem die Nullachter – wie berichtet – bereits am Freitag beim Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen (1:2 gegen den Bahlinger SC und 1:3 gegen den SV Oberachern) beansprucht wurden, fuhr der Oberligist einen Tag später einen deutlichen Sieg in Donaueschingen ein. Der Start der Partie gehörte jedoch der DJK, die die anfänglichen Konzentrationsfehler der Villinger für die ein oder andere Torchance durch Max Schneider und Raphael Künstler nutzten. Gefährlich wurde es für das Tor von Neuzugang Leo Benz allerdings nie. Mitte der ersten Hälfte fand die Mannschaft von Trainer Jago Maric wesentlich besser in die Partie und ging nach einer halben Stunde in Führung. FC 08-Kapitän Benedikt Haibt, der das Blitzturnier im Kaiserstuhl ausgelassen hatte, köpfte eine Ecke zum 1:0 ein. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff schloss Neuzugang Flamur Berisha eine schöne Kombination zum 2:0 ab.

Nach dem Seitenwechsel ging beiden Mannschaften aufgrund zahlreicher Auswechslungen der Spielfluss abhanden, sodass die etwa 250 Zuschauer auf dem Platz viel Leerlauf zu Gesicht bekamen. In der Schlussphase schraubte Volkan Bak mit einem Doppelpack das Ergebnis in die Höhe.

Tore: 0:1 (30.) Haibt, 0:2 (43.) Berisha, 0:3 (80.) Bak, 0:4 (88.) Bak.

Trainerstimmen

Tim Heine (DJK Donaueschingen): “Es war unser erstes Testspiel nach nur einer Trainingseinheit. Die ersten 20 Minuten waren ausgeglichen, und wir hätten mit zwei großen Chancen in Führung gehen können. Danach hat man gesehen, dass beide Mannschaften noch nicht lange im Spielbetrieb sind. Für uns war es eine sehr gute Trainingseinheit und ein guter Test, bei dem ich 19 Spieler einsetzen konnte.“

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Es war kein überragendes Spiel, aber ein guter Test, auf den wir aufbauen können. Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt hat. Ich habe bei meiner Mannschaft einige gute Dinge gesehen, aber auch Stellen, an denen wir noch arbeiten müssen. In der ersten Hälfte haben wir zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Mit dem Engagement der Spieler bin ich zufrieden.“